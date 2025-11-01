Los 3 jugadores de Boca que se juegan la titularidad para el Superclásico ante River

El partido previo al Superclásico siempre es especial. Para Boca, ganarle a Estudiantes será fundamental para llegar segundo en la tabla anual y acomodado en su zona del Torneo Clausura. Además, para muchos futbolistas, hacer una gran tarea en UNO servirá para ganarse un lugar en el compromiso ante River.

Exequiel Zeballos es uno de los que tiene una oportunidad de oro para garantizar su presencia en el Súper. El Changuito, que viene de dos grandes ingresos ante Belgrano y Barracas Central, se perfila para ser titular después de mucho tiempo. Si mantiene su buen nivel, será una fija en la alineación de Claudio Úbeda.

La situación de Carlos Palacios es completamente diferente. El chileno llega futbolísticamente bajo, pero iría de arranque en La Plata. Tener una buena tarde ante el Pincha será una inyección de confianza para un jugador que, para la gente, todavía está en deuda.

El caso de Lautaro Di Lollo no es una cuestión de rendimiento: el marcador central está afianzado y se ganó la titularidad en base a buenos rendimientos. Sin embargo, carga con cuatro tarjetas amarillas y todo parece indicar que Úbeda lo arriesgará. El jugador disputará los 90 minutos sabiendo que una amonestación lo dejará sin clásico. Si llegara a suceder, se abrirá una chance para Nicolás Figal.

La probable formación de Boca para visitar a Estudiantes

En los entrenamientos de la semana, Claudio Úbeda ensayó con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Cabe recordar que Leandro Paredes no podrá ser de la partida este fin de semana ya que se encuentra suspendido luego de haber alcanzado la quinta tarjeta amarilla recibida en el Torneo Clausura. En su reemplazo, el DT se inclinó por Belmonte y eligió guardar a Ander Herrera para el segundo tiempo.

