No se quiere ir: Miguel Ángel Russo no lo tiene en cuenta pero seguirá en Boca hasta terminar su contrato

Perdió terreno y hoy se entrena apartado. No aceptó la oferta de rescisión de su vínculo y se quedará a pesar de no contar con minutos.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.
Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.

Con las victorias ante Independiente Rivadavia y Banfield, Boca Juniors dejó atrás la peor racha de su historia en cuanto a partidos sin ganar. Así, los de Miguel Ángel Russo dieron vuelta la página y se enfocan en el Torneo Clausura, dónde intentarán encadenar más triunfos para acercarse a los objetivos.

Mientras el plantel Xeneize se prepara esta semana para visitar Aldosivi en el marco de la séptima fecha del certamen, al operativo limpieza de la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme aún le queda definir la situación de uno de los futbolistas.

Es que, tras las salidas de Marcos Rojo y Marcelo Saracchi, rumbo a Racing y Celtic, respectivamente, el único jugador borrado que queda en el plantel de Russo hoy es Cristian Lema. El defensor central no es tenido en cuenta por el DT desde el comienzo de su tercer ciclo.

Antes del Mundial de Clubes, el zaguero ofreció rescindir su contrato sin cobrar los meses restantes, algo que fue rechazado por la directiva. Posteriormente, cerca del mercado, los roles se invirtieron y esta vez fue el futbolista quién declinó dar de baja el vínculo ante el corto tiempo disponible para encontrar un nuevo destino con el pase en su poder.

En ese contexto, Diego Monroig se refirió este miércoles a la situación de Lema y aclaró: “todo va camino a seguir así. Lema se quedaría hasta fin de año”. De esta manera, apartado de sus compañeros, el de Puerto Madryn se mantendrá en Boca hasta la finalización del vínculo, el 31 de diciembre de este año.

Los números de Cristian Lema en Boca

Desde su llegada al Xeneize en 2024, proveniente de LanúsCristian Lema supo disputar 34 partidos en el conjunto de La Ribera. Durante ellos, convirtió dos goles y aportó una asistencia.

El último partido de Cristian Lema en Boca

Por una lesión de la que ya está recuperado, Cristian Lema no jugó en lo que va de todo el año. Pero en el último compromiso contra Estudiantes ocupó un lugar entre los suplentes.

La última vez que tuvo acción con la camiseta de Boca fue frente a Deportivo Riestra, encuentro que se disputó el 27 de octubre de 2024, terminó igualado por 1-1 y en el que formó parte de los 90 minutos.

