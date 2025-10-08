Es tendencia:
Por una situación inédita, Boca vuelve a reforzara la Reserva con Lucas Blondel: el motivo

El equipo de Mariano Herrón tendrá una incorporación de lujo para el encuentro de esta tarde ante Belgrano. El pitazo inicial será a las 19 y se podrá ver por ESPN 2.

Por Joaquín Alis

Por una situación inédita, Lucas Blondel vuelve a jugar en Reserva
© BocaPor una situación inédita, Lucas Blondel vuelve a jugar en Reserva

Mientras el plantel de Primera División se entrena para visitar a Barracas Central, la Reserva de Boca Juniors enfrentará este miércoles a Belgrano en Ezeiza. El equipo de Mariano Herrón recibirá al Pirata a partir de las 19, con un refuerzo de lujo del plantel profesional.

Por segunda vez en el semestre, Lucas Blondel bajará de categoría para sumar los minutos que no tiene en el primer equipo. El lateral derecho será titular en el compromiso de esta tarde en Boca Predio, por un pedido del jugador y una necesidad del equipo.

La Reserva se juega una parada importante ante Belgrano, líder de la zona, con dos bajas pesadas en la posición: Kevin Giménez por suspensión y Dylan Gorosito por su participación en el Mundial Sub 20. Esta combinación de factores le dan una nueva chance al ex Tigre para ganar rodaje.

Cabe recordar que Blondel sumó minutos en el último partido de local del equipo de Herrón. Fue 2 a 0 ante Newell’s en Boca Predio, en un encuentro en el que el marcador de punta de 29 años disputó los 90 minutos.

Los números de Blondel en Boca

Lucas Blondel disputó 32 partidos de carácter oficial con la camiseta de Boca Juniors, desde su arribo a mediados de 2023. Hasta el momento, su saldo es de 4 goles y 1 asistencia. Además, recibió apenas dos tarjetas amarillas y solo fue expulsado en una oportunidad.

De esa cantidad de presentaciones, solo 12 fueron en 2025 y todas bajo las órdenes de Fernando Gago y Mariano Herrón. Desde el arribo de Miguel Russo, que comenzó su tercer ciclo en el Mundial de Clubes, el jugador quedó completamente relegado en la pelea.

