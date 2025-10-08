Leandro Gracián, de la chance de ascender con Deportivo Madryn al sueño de dirigir a Boca: “Un objetivo”

El próximo sábado, a partir de las 17 horas y en la cancha de Platense, Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza definirán el primer ascenso a Primera División. El conjunto chubutense tiene a Leandro Gracián como entrenador, quien lleva dos años al frente del primer equipo luego de lo que fue su experiencia en el cuerpo técnico de Hugo Ibarra en Boca.

El Tano dialogó con Radio La Red y contó cómo vive los días previos a la final ante Gimnasia de Mendoza: “Estamos felices de estar peleando el ascenso con Deportivo Madryn, algo lindo para el Sur. En las facetas de nuestro juego tenemos una mixtura. Estoy contento con la sede”.

Gracián y el sueño de dirigir a Boca

Leandro Gracián pasó por Boca como jugador, fue entre 2007 y 2012 -aunque con algunas salidas a préstamo en el medio- y allí se consagró campeón del Apertura 2008, la Copa Sudamericana 2008 y el Torneo Apertura de 2011. El Tanto también integró el cuerpo técnico de Hugo Ibarra y en ese proceso conquistaron la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2023.

En relación a la salida del Negro, el Tano dijo: “Yo creo que se fue injusto con Hugo Ibarra, considerando que es de la casa y todo lo que ganó“. Por otro lado, le consultaron si le gustaría dirigir al Xeneize en algún momento y su respuesta fue contundente: “Tengo que tener un determinado tiempo para ir con desafíos más grandes. Boca es un objetivo en mi carrera, pero dando los pasos con tranquilidad“.

Gracián ante su primer gran desafío

El Tano tomó las riendas de Deportivo Madryn en 2024 y realizó un muy buen trabajo, aunque en este 2025 pudo conseguir uno de sus primeros grandes objetivos: luchar concretamente por el ascenso a Primera. Los chubutenses ganaron la Zona A por bastante margen y ahora se verán las caras con el vencedor de la Zona B -Gimnasia de Mendoza- en un partido único en la cancha de Platense.

Para Gracián será la posibilidad de materializar un muy buen trabajo. Cabe destacar que el que gana asciende directamente, mientras que el que pierde tiene chances de ascender, aunque deberá pelearla en el reducido, al que se sumará a partir de cuartos de final.

