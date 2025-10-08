Un histórico de Boca pidió que Cavani no juegue contra Barracas Central: el motivo

Edinson Cavani fue prácticamente una fija en casi todos los partidos de este Torneo Clausura. Se perdió la primera fecha por un golpe, luego sumó minutos en la segunda jornada, para más tarde afianzarse como titular entre la tercera y la octava jornada, mientras que en la novena y la décima fue baja por una lesión muscular. Por otro lado, el pasado fin de semana ya volvió a estar disponible, pero Úbeda decidió que vaya al banco de suplentes en lo que terminó siendo goleada de Boca ante Newell´s por 5 a 0.

En lo que va del Torneo Clausura, Edinson Cavani lleva acumulados 497 minutos en los que solamente convirtió un gol. Su presente lejos está de ser el ideal y un referente histórico de Boca fue crítico con su situación actual. Se trata de Alberto Márcico, quien dejó su huella en el Xeneize a comienzos de la década del 90. En ese período jugó 124 partidos, marcó 13 goles y obtuvo tres títulos: la Copa Máster 1992, el Torneo Apertura 1992 y la Copa de Oro Nicolás Leoz.

Márcico pidió que Cavani no sea titular ante Barracas

“Yo a Cavani no lo pongo allá. Es una cancha chica, hay que pelear mucho y Giménez es peleador, va al frente”, afirmó el Beto Márcico en Radio Continental. Cabe recordar que Boca se medirá ante Barracas Central el próximo sábado desde las 14.30 en condición de visitante en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura.

Márcico junto a Riquelme en La Bombonera en 2020.

Por otro lado, el Beto dijo quién tendría que ser el reemplazante de Leandro Paredes en la mitad de la cancha: “No es Herrera para mí. Me gusta el de Huracán, Alarcón. Yo no sé si está en condiciones, yo no lo vi tan bien”. Paredes se perderá el partido ante el Guapo porque se encuentra con la Selección Argentina en Estados Unidos para disputar los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.

¿Cómo podría formar Boca ante Barracas Central?

Si bien resta la confirmación de Claudio Úbeda, el probable once de Boca para enfrentar a Barracas Central el próximo sábado sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Ander Herrera, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

