Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Un histórico de Boca pidió que Cavani no juegue contra Barracas Central: el motivo

El próximo sábado, a partir de las 14.30 horas, el Xeneize visitará al Guapo por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura.

Por Lautaro Toschi

Edinson Cavani
© GettyEdinson Cavani

Edinson Cavani fue prácticamente una fija en casi todos los partidos de este Torneo Clausura. Se perdió la primera fecha por un golpe, luego sumó minutos en la segunda jornada, para más tarde afianzarse como titular entre la tercera y la octava jornada, mientras que en la novena y la décima fue baja por una lesión muscular. Por otro lado, el pasado fin de semana ya volvió a estar disponible, pero Úbeda decidió que vaya al banco de suplentes en lo que terminó siendo goleada de Boca ante Newell´s por 5 a 0.

En lo que va del Torneo Clausura, Edinson Cavani lleva acumulados 497 minutos en los que solamente convirtió un gol. Su presente lejos está de ser el ideal y un referente histórico de Boca fue crítico con su situación actual. Se trata de Alberto Márcico, quien dejó su huella en el Xeneize a comienzos de la década del 90. En ese período jugó 124 partidos, marcó 13 goles y obtuvo tres títulos: la Copa Máster 1992, el Torneo Apertura 1992 y la Copa de Oro Nicolás Leoz.

Márcico pidió que Cavani no sea titular ante Barracas

“Yo a Cavani no lo pongo allá. Es una cancha chica, hay que pelear mucho y Giménez es peleador, va al frente”, afirmó el Beto Márcico en Radio Continental. Cabe recordar que Boca se medirá ante Barracas Central el próximo sábado desde las 14.30 en condición de visitante en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura.

Márcico junto a Riquelme en La Bombonera en 2020.

Márcico junto a Riquelme en La Bombonera en 2020.

Por otro lado, el Beto dijo quién tendría que ser el reemplazante de Leandro Paredes en la mitad de la cancha: “No es Herrera para mí. Me gusta el de Huracán, Alarcón. Yo no sé si está en condiciones, yo no lo vi tan bien”. Paredes se perderá el partido ante el Guapo porque se encuentra con la Selección Argentina en Estados Unidos para disputar los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.

Leandro Gracián, de la chance de ascender con Deportivo Madryn al sueño de dirigir a Boca: “Un objetivo”

ver también

Leandro Gracián, de la chance de ascender con Deportivo Madryn al sueño de dirigir a Boca: “Un objetivo”

¿Cómo podría formar Boca ante Barracas Central?

Si bien resta la confirmación de Claudio Úbeda, el probable once de Boca para enfrentar a Barracas Central el próximo sábado sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Ander Herrera, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Publicidad
Riquelme, muy afectado: así vive el presidente de Boca el delicado estado de salud de Miguel Ángel Russo

ver también

Riquelme, muy afectado: así vive el presidente de Boca el delicado estado de salud de Miguel Ángel Russo

Emotivos mensajes de los hinchas de Boca tras conocerse detalles de la salud de Miguel Ángel Russo: “Te amamos”

ver también

Emotivos mensajes de los hinchas de Boca tras conocerse detalles de la salud de Miguel Ángel Russo: “Te amamos”

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Si Boca entra a la Copa Libertadores es en gran parte gracias a Gago

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Polémica decisión en AFA con los audios del VAR del partido entre Barracas Central y Estudiantes
Fútbol Argentino

Polémica decisión en AFA con los audios del VAR del partido entre Barracas Central y Estudiantes

Escándalos y polémicas: los 11 fallos arbitrales que favorecieron a Barracas Central en los últimos años
Fútbol Argentino

Escándalos y polémicas: los 11 fallos arbitrales que favorecieron a Barracas Central en los últimos años

Recorre el país: el insólito gol anulado a Belgrano contra Barracas Central
Fútbol Argentino

Recorre el país: el insólito gol anulado a Belgrano contra Barracas Central

Supo ser clave en River, perdió el puesto contra Palmeiras y Marcelo Gallardo le dará una nueva oportunidad ante Sarmiento
River Plate

Supo ser clave en River, perdió el puesto contra Palmeiras y Marcelo Gallardo le dará una nueva oportunidad ante Sarmiento

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo