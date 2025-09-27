Es tendencia:
Qué partidos le quedan a Boca para conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2026

La derrota contra Defensa y Justicia hizo que Boca no dependa de sí mismo para clasificar a la próxima Libertadores, y que virtualmente se encuentre fuera de ella.

Por Lautaro Tiburzio

Boca volvió a pegarse un tiro en el pie. Al igual que ante Central Córdoba, partido de la fecha pasada que ganaba y se le terminó escapando, este sábado en el duelo contra Defensa y Justicia volvió a complicarse solo uno de los pocos objetivos que la quedan por cumplir este 2025: la clasificación a la Copa Libertadores del año próximo.

La derrota por 2 a 1 ante los de Florencio Varela generó que Boca, tras las victorias de Argentinos Juniors y Rosario Central en sus respectivos partidos, quede fuera de la zona de clasificación mediante tabla anual.

Cabe destacar que al Xeneize solo le quedan dos vías posibles para participar de la próxima contienda continental: siendo campeón del Torneo Clausura o quedando entre los dos mejores de la tabla, con el asterisco de que el tercer lugar lo metería en repechaje.

Tras haber acumulado una buena racha en las últimas semanas, con 10 de 15 puntos posibles entre Racing y Aldosivi, Boca ahora acumula solo 2 unidades de las últimas 9 posibles, lo que lo alejó de la meta de la clasificación directa mediante tabla anual.

A seis fechas de la finalización de la zona campeonato de esta Copa de la Liga, el Xeneize tiene seis finales por delante en las que deberá sacar el mejor resultado posible en cada una de ellas, para conseguir la clasificación a una Copa Libertadores que le es esquiva desde 2023. A día de hoy, ya no depende de sí mismo, sino que también deberá esperar que Central, Argentinos o River se manqueen.

Los partidos que le quedan a Boca para asegurar su pase a la Libertadores

  • 5 de octubre, 19:00: Boca – Newell’s | Torneo Clausura 2025
  • 11 de octubre, 14:30: Barracas Central – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 19 de octubre: Boca – Belgrano | Torneo Clausura 2025*
  • 2 de noviembre: Estudiantes – Boca | Torneo Clausura 2025*
  • 9 de noviembre: Boca – River | Torneo Clausura 2025*
  • 16 de noviembre: Boca – Tigre | Torneo Clausura 2025*
*Sin confirmar, establecidas según posibles fechas en base al calendario AFA

Cabe destacar que, la otra posibilidad es mediante el título, y para lograr el mismo debería vencer a sus rivales en octavos, cuartos, semis y la final de los playoffs, que aún no se pueden confirmar.

Así está la tabla anual tras Defensa – Boca

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)502531:121913111
2River Plate (LIBERTADORES)492537:162113102
3Argentinos Juniors (FASE PREVIA – LIB)472636:17191385
4Boca Juniors (SUDAMERICANA)472637:19181385
5Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)432525:121311104
6San Lorenzo (SUDAMERICANA)432622:16611105
7Tigre (SUDAMERICANA)422627:1981268
8Barracas Central (SUDAMERICANA)412531:2741186
9Huracán (SUDAMERICANA)392524:2041096
10Racing382536:28812211
11Lanús362522:193997
12Ind. Rivadavia362530:291997
Lautaro Tiburzio

