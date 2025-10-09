Emocionante: se supo cómo vivió Miguel Ángel Russo la goleada de Boca sobre Newell’s

Desde esta mañana, hinchas de todos los equipos y principales referentes del fútbol argentino se acercaron a Brandsen 805 para despedirse de Miguel Ángel Russo. El entrenador de Boca Juniors murió este miércoles a los 69 años tras batallar contra una dura enfermedad.

Mientras el hall principal del club de la Ribera recibe a quiénes lamentan la partida del director técnico, quiénes tuvieron la oportunidad de conocerlo comparten sus mejores anécdotas para recordarlo.

En ese contexto, también surgen detalles de cómo Russo vivió sus últimos días, ligado al fútbol y a la actualidad de Boca, en el final de su tercer ciclo como entrenador allí. Aunque no pudo estar en cancha, el DT cerró esta etapa con una goleada por 5-0 ante Newell’s Old Boys, el último domingo en La Bombonera.

Desde su domicilio, el entrenador estuvo siempre al tanto del trabajo de su cuerpo técnico con los jugadores y, mientras estuvo lúcido, tomó las decisiones. Sin embargo, en la victoria ante la Lepra ya se encontraba débil y el periodista Martín Arévalo explicó cómo se tomó la goleada.

“Estaba su cuerpo técnico hace unos días y Miguel ya estaba débil, pero tenía ratos de lucidez en los que podía intercambiar algunas vivencias cuando estaban ahí. Y sonrió cuando hablaron del triunfo frente a Newell’s”, explicó Arévalo sobre aquella charla.

Y cerró al extenderse sobre su reacción: “Él había visto los dos partidos del fin de semana y cuando hablan del 5 a 0 él sonrió con su mejor sonrisa porque sabía que ese equipo lo había armado él”.

El comunicado de Boca sobre el velatorio de Russo

“El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas”, comenzó el comunicado en las redes del club.

Y siguió: “Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar. Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor”.

