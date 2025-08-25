Se confirmó la salida de Marcelo Saracchi de Boca: el destino y las condiciones de su partida a Europa

Mientras Miguel Ángel Russo disfruta de los dos triunfos consecutivos de Boca Juniors que cortaron con la peor racha de la historia del club, la dirigencia se encarga de hacer la limpieza en el plantel. Tras el Mundial de Clubes, el DT y Juan Román Riquelme tomaron la decisión de terminar ciclos, aunque algunos de esos jugadores hoy continúan apartados en el club.

En ese contexto, este lunes se definió la situación de Marcelo Saracchi, uno de los jugadores que dejaron de ser tenidos en cuenta por Russo. El uruguayo le pondrá fin a su etapa en el Xeneize tras dos años. Su nueva aventura será en Europa, más precisamente en Celtic.

El combinado escocés llegó a un acuerdo con la cúpula del club de la Ribera para quedarse con el uruguayo a préstamo por los próximos 12 meses. Será una operación con cargo, aunque no tendrá opción de compra, tal como adelantó Germán García Grova.

De esta manera, el lateral izquierdo de 27 años, que tiene contrato vigente con Boca hasta diciembre de 2027, se marchará del equipo, liberará al club en cuanto a salarios y dejará dinero por esta cesión.

Boca puede incorporar por la salida de Saracchi

La partida del defensor uruguayo a Gran Bretaña le da la oportunidad del Xeneize de incorporar a un futbolista antes del 31 de agosto, un día menos si se trata de un jugador del exterior. Cabe recordar que, con su salida, Saracchi también libera un cupo para extranjeros.

Los números de Saracchi en Boca

Saracchi está a un paso de ponerle fin a su ciclo en Boca luego de dos años. Llegó en agosto de 2023, disputó 52 partidos y marcó cuatro goles. La última vez que sumó minutos fue en el Mundial de Clubes, previo a que Russo le comunique su decisión de no tenerlo más en cuenta.

Publicidad

Publicidad

ver también La tajante decisión de Riquelme sobre la designación de un nuevo mánager para Boca