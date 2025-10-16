El miércoles 8 de octubre el fútbol argentino vivió una jornada muy triste: falleció Miguel Ángel Russo. Por ese motivo y en una muestra de solidaridad, Barracas Central se puso a disposición de Boca para suspender el encuentro que iba a disputarse el pasado fin de semana. Debido al trágico momento, la Liga Profesional de Fútbol postergó el compromiso y ya tiene fecha.

Es que aquella tarde la noticia generó un revuelo impresionante. Durante todo el jueves, se llevó a cabo el último adiós al director técnico del Xeneize en el hall principal de La Bombonera, donde además del plantel profesional y el cuerpo técnico, también se acercaron a dar su pésame jugadores de Rosario Central, San Lorenzo y el propio Guapo, entre otras tantas personalidades.

Lo cierto es que ahora la LPF resolvió que el partido entre Barracas Central y Boca se juegue el próximo lunes 27 de octubre a las 16 horas. Aunque en principio los rumores indicaban que se iba a disputar otro día, este jueves por la tarde-noche salió el anuncio oficial a través de un comunicado desde el organismo, que dio por finalizado cualquier runrún al revelar el día y horario oficial.

Carlos Palacios, mediocampista chileno de Boca ante Barracas Central. (Getty Images)

Como bien se sabía con anterioridad, se disputa en horas tempranas de la tarde. Además, otro dato que también ya estaba contemplado es que el encuentro se desarrolla en el Estadio Claudio Fabián Tapia, en el que el conjunto rojiblanco hace de local. Como ya culminaron las obras de infraestructura, recibió la habilitación de la Asociación del Fútbol Argentino para ser utilizada.

Este partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, se disputará el próximo 27 de octubre y luego de haberse jugado la 13° jornada del certamen doméstico. Esta fue la primera fecha disponible que determinó la LPF y ambas instituciones dieron el visto bueno para reprogramar el cotejo y ponerse al día, antes de que comience la recta final de la competición local.

Los próximos partidos de Boca

18 de octubre: Boca – Belgrano | Torneo Clausura 2025

27 de octubre: Barracas – Boca | Torneo Clausura 2025

2 de noviembre: Estudiantes – Boca | Torneo Clausura 2025

9 de noviembre: Boca – River | Torneo Clausura 2025