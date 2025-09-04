Es tendencia:
Boca Juniors

Se suma a Blondel: el jugador de Boca que cambiará su nacionalidad para ser convocado al Mundial 2026

Pensando en futuras citaciones, Gustavo Alfaro tendría en carpeta a Milton Giménez para que se sume a la Selección de Paraguay.

Por Bruno Carbajo

Un jugador de Boca, con chances de ser convocado para una Selección sudamericana.
En medio del parate por Eliminatorias, con Leandro Paredes y Luis Advíncula convocados a la Selección de Argentina y Perú, respectivamente, Boca podría aportar un nuevo nombre a futuras citaciones. Se trata de Milton Giménez, quien estaría en el radar de la Paraguay de Gustavo Alfaro y puso en marcha los trámites necesarios para estar a disposición.

Según pudo saber Bolavip, el delantero, cuyo padre es paraguayo, se ausentó con permiso al entrenamiento del Xeneize de este jueves para recibir la ciudadanía de la nación guaraní de cara a una posible convocatoria pensando en el Mundial 2026. En las semanas previas ya había viajado para comenzar dicho procedimiento.

Para asegurarse su boleto a la cita mundialista, al combinado dirigido por Alfaro, que recibirá a Ecuador por Eliminatorias, le alcanzará con sumar un punto o que Venezuela no le gane a Argentina en Buenos Aires. De no conseguirlo en esta fecha, tendrán un nuevo intento el próximo martes, cuando visite a Perú. Ante las altas probabilidades de clasificar, el DT ya tendría la mirada puesta en el armado del plantel y el delantero de Boca estaría en carpeta para ocupar un cupo en ofensiva.

El factor que juega a favor de Giménez es la alta predisposición de Alfaro para convocar jugadores del fútbol argentino. Casualidad o no, en la actual doble fecha citó a tres delanteros que juegan en el plano local: Gabriel Ávalos (Independiente), Rolando Martínez (Platense) y Alex Arce (Independiente Rivadavia). Se suman a Matías Galarza (River) y Agustín Sández (Rosario Central).

Giménez se nacionalizó paraguayo ante el interés de Alfaro pensando en el Mundial (Getty Images).

A su vez, el caso del lateral surgido de Boca funciona como otro antecedente que deja bien parado al delantero de La Ribera, ya que meses atrás también se nacionalizó paraguayo. Además, se sumaría a los casos de Alejandro Romero Gamarra, Carlos Coronel y Andrés Cubas, jugadores oriundos de Argentina que tramitaron la ciudadanía guaraní y dicen presente en el actual parate de Eliminatorias.

Vale recordar que Giménez no sería el único jugador de Boca en cambiar su nacionalidad, sino que el primero en hacerlo fue Lucas Blondel. Gracias a su padre, el jugador decidió representar a la Selección de Suiza. Fue convocado por primera vez en marzo de este año y alcanzó a sumar varios minutos en los dos amistosos disputados en aquella fecha FIFA. Sin embargo, ante la falta de rodaje, no fue incluido para la última nómina.

Los números de Giménez que cautivaron a Alfaro

A pesar de correr por detrás de Edinson Cavani y Miguel Merentiel en la consideración de Miguel Ángel Russo, el delantero de 29 años cuenta con un interesante rodaje en el Xeneize que le permitió pararse bajo el radar de Alfaro.

En lo que va del año, lleva disputados 1100 minutos, distribuidos en 23 encuentros (promedio de 47′), que le bastaron para marcar en seis ocasiones y repartir tres asistencias. Desde su llegada al club, a mediados de 2024, tiene convertidos 13 tantos y cuatro pases de gol en 48 partidos jugados.

Miguel Ángel Russo continuará internado: el estado de salud del técnico de Boca

Miguel Ángel Russo continuará internado: el estado de salud del técnico de Boca

Sonríe Boca: la inesperada cantidad de millones que embolsó en este mercado de pases

Sonríe Boca: la inesperada cantidad de millones que embolsó en este mercado de pases

bruno carbajo
Bruno Carbajo

jpasman
toti pasman

Llegó el “Guapo” Paredes: un 5 de Boca, además de jugar bien, se la tiene que bancar

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

