Sufre Úbeda: la baja de último momento que tendrá Boca ante Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Cada vez falta menos para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, donde Boca enfrentará a Argentinos Juniors en La Bombonera. En ese sentido, Claudio Úbeda planifica los jugadores que estarán en el equipo titular desde el arranque pero también quienes podrían ser las variantes para el segundo tiempo, dependiendo de si se complica o no el trámite del compromiso.

En ese sentido, Alan Velasco es el gran protagonista de la jornada. El volante ofensivo ya dejó atrás su lesión y empezó a entrenar a la par de sus compañeros. Aquella distensión en el ligamento interno de la rodilla derecha que sufrió hace 50 días ya es parte del pasado y el futbolista ya está recuperado después de realizar todos los trabajos correspondientes con los especialistas.

Sin embargo, lo cierto es que Velasco no concentrará ante Argentinos Juniors. Pese a estar en buenas condiciones físicas de su cuestión que lo marginó de las canchas, el objetivo es que continúe trabajando a la par del grupo y así recuperar ritmo futbolístico. Esto se debe a que, por su lesión en la rodilla, estuvo un largo periodo de tiempo sin entrenar con los jugadores.

Alan Velasco, futbolista de Boca.

En definitiva, el volante ofensivo del Xeneize seguirá realizando prácticas en el predio que la institución posee en Ezeiza. Con la clara intención de que sus compañeros consigan la clasificación a la siguiente instancia, el habilidoso hará su parte para poder ser considerado entre los convocados para el compromiso de semifinales del campeonato doméstico, que sería el próximo fin de semana.

Esta metodología no es la primera vez que la aplica el cuerpo técnico de Boca. En oportunidades anteriores, cuando algunos jugadores sufrieron cuestiones físicas que derivaron en varias semanas de lesión, Úbeda también decidió que se retrasen los regresos en un encuentro oficial. Incluso, a pesar de que haya sido parte de los últimos entrenamientos sin complicaciones.

De hecho, Velasco ingresó en el ensayo formal de fútbol de este jueves. En el campo de juego de La Bombonera como habitualmente sucede todas las semanas salvo alguna excepción, el mediocampista creativo entró durante algunos minutos con el equipo titular. Pero poco le importó al director técnico, que prioriza una óptima recuperación antes que arriesgar un protagonista.

Alas Velasco, futbolistas de Boca.

