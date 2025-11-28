Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Sufre Úbeda: la baja de último momento que tendrá Boca ante Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

Aunque todo indicaba que regresaría a las canchas este fin de semana frente al Bicho, finalmente el cuerpo técnico no podrá contar con él.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Claudio Úbeda, entrenador de Boca.
© Getty ImagesClaudio Úbeda, entrenador de Boca.

Cada vez falta menos para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, donde Boca enfrentará a Argentinos Juniors en La Bombonera. En ese sentido, Claudio Úbeda planifica los jugadores que estarán en el equipo titular desde el arranque pero también quienes podrían ser las variantes para el segundo tiempo, dependiendo de si se complica o no el trámite del compromiso.

En ese sentido, Alan Velasco es el gran protagonista de la jornada. El volante ofensivo ya dejó atrás su lesión y empezó a entrenar a la par de sus compañeros. Aquella distensión en el ligamento interno de la rodilla derecha que sufrió hace 50 días ya es parte del pasado y el futbolista ya está recuperado después de realizar todos los trabajos correspondientes con los especialistas.

Sin embargo, lo cierto es que Velasco no concentrará ante Argentinos Juniors. Pese a estar en buenas condiciones físicas de su cuestión que lo marginó de las canchas, el objetivo es que continúe trabajando a la par del grupo y así recuperar ritmo futbolístico. Esto se debe a que, por su lesión en la rodilla, estuvo un largo periodo de tiempo sin entrenar con los jugadores.

Alan Velasco, futbolista de Boca.

Alan Velasco, futbolista de Boca.

En definitiva, el volante ofensivo del Xeneize seguirá realizando prácticas en el predio que la institución posee en Ezeiza. Con la clara intención de que sus compañeros consigan la clasificación a la siguiente instancia, el habilidoso hará su parte para poder ser considerado entre los convocados para el compromiso de semifinales del campeonato doméstico, que sería el próximo fin de semana.

Esta metodología no es la primera vez que la aplica el cuerpo técnico de Boca. En oportunidades anteriores, cuando algunos jugadores sufrieron cuestiones físicas que derivaron en varias semanas de lesión, Úbeda también decidió que se retrasen los regresos en un encuentro oficial. Incluso, a pesar de que haya sido parte de los últimos entrenamientos sin complicaciones.

Publicidad

De hecho, Velasco ingresó en el ensayo formal de fútbol de este jueves. En el campo de juego de La Bombonera como habitualmente sucede todas las semanas salvo alguna excepción, el mediocampista creativo entró durante algunos minutos con el equipo titular. Pero poco le importó al director técnico, que prioriza una óptima recuperación antes que arriesgar un protagonista.

Alas Velasco, futbolistas de Boca.

Alas Velasco, futbolistas de Boca.

El apoyo de Conmebol a Chiqui Tapia en medio de las polémicas de AFA: “Por unanimidad”

ver también

El apoyo de Conmebol a Chiqui Tapia en medio de las polémicas de AFA: “Por unanimidad”

DATOS CLAVE

  • El protagonista Alan Velasco (Boca) no concentrará para el partido de cuartos de final contra Argentinos Juniors, a pesar de estar recuperado de su lesión.
  • Velasco dejó atrás una distensión en el ligamento interno de la rodilla derecha que lo marginó de las canchas por 50 días.
  • El DT Claudio Úbeda prioriza que Velasco recupere ritmo futbolístico entrenando a la par del grupo antes de ser convocado.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
La Selección de Irán planea un boicot para el sorteo de la fase de grupos del Mundial: el motivo
Mundial 2026

La Selección de Irán planea un boicot para el sorteo de la fase de grupos del Mundial: el motivo

River oficializó la salida de Enzo Pérez: "Eternamente gracias"
River Plate

River oficializó la salida de Enzo Pérez: "Eternamente gracias"

Lo postularon como reemplazo de Colapinto en Alpine y dejó entrever que se irá de la Fórmula 1: “La gente lo sabe”
FÓRMULA 1

Lo postularon como reemplazo de Colapinto en Alpine y dejó entrever que se irá de la Fórmula 1: “La gente lo sabe”

Tomás Nasif no volverá a River y seguirá en Banfield
River Plate

Tomás Nasif no volverá a River y seguirá en Banfield

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo