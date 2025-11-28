El apoyo de Conmebol a Chiqui Tapia en medio de las polémicas de AFA: “Por unanimidad”

A lo largo de los últimos días, y sobre todo después de que desde la Asociación del Fútbol Argentino designaran a Rosario Central como el campeón de Liga 2025 por haber sido el equipo que más puntos cosechó en la tabla anual, estallaron las críticas contra Claudio Tapia.

El mandamás de la AFA, que también posee un cargo en Conmebol, este viernes recibió un fuerte apoyo, unánime, por los diferentes dirigentes que forman parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

A través de un comunicado que fue publicado en el sitio oficial de la Casa Madre del fútbol sudamericano, las autoridades dieron a conocer que “el Congreso Extraordinario de la CONMEBOL, reunido en Lima – Perú, ratificó en el cargo de representante de la Confederación ante la FIFA a Claudio Tapia, Presidente de la AFA, por unanimidad“. De esta manera, el ex presidente de Barracas Central completará el periodo de su antecesor, Ednaldo Rodrígues.

Así como mantiene su cargo como representante de la Confederación ante la FIFA, también continúa como el vicepresidente segundo, ya que el ecuatoriano Francisco Egas es quien preside el organismo en caso de que el paraguayo Alejandro Domínguez esté afectado de sus facultades.

Claudio Tapia, presidente de AFA. (Getty Images)

Fuerte respaldo a Tapia por parte del Ascenso

Mientras se desarrollaba el recital de Andrés Calamaro en el Movistar Arena, donde el presidente de AFA fue insultado por el público presente, las redes sociales de muchos equipos del Ascenso salieron a respaldar con un comunicado caso orquestado su apoyo a Tapia. Claramente, el presidente de la casa madre del fútbol argentino atraviesa un momento de cuestionamientos y necesita mostrar dónde está su fuerza y, como siempre, fueron los clubes del Ascenso.

Publicidad

Publicidad

ver también Sosa reveló detalles de su frustrada vuelta a River: ＂Me dolió mucho＂

ver también Los puntajes de los jugadores de River y de Gallardo en 2025

Habló Tapia

Durante la ceremonia de los Premios Alumni, donde recibió el galardón de platino (se entregó por primera vez en la historia), el puntano de 58 años fue autocrítico con respecto a lo que deben corregir: “Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera. Acá todos sabemos que hay muchísimas cosas para mejorar, pero también sabemos que los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad”.

El ex integrante del Sindicato de Camioneros le envió un mensaje a Verón y todo Estudiantes: “Hay algunos que por ahí se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Porque no ganó Huracán ni Belgrano clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo. Este es el futbol argentino”, exclamó respecto a la manera en la que consiguieron llegar a los Playoffs del Torneo Clausura, y que es uno de los pocos clubes que, públicamente, pide un cambio en el fútbol argentino.

DATOS CLAVES

Claudio Tapia fue criticado tras designar a Rosario Central como campeón de la Liga 2025.

fue criticado tras designar a como campeón de la Liga 2025. El Congreso Extraordinario de CONMEBOL en Lima ratificó a Tapia como representante ante la FIFA.

en Lima como representante ante la FIFA. Tapia completará el periodo de su antecesor, Ednaldo Rodrígues, por decisión unánime de CONMEBOL.

Publicidad