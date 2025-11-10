Toda la verdad sobre la chance de que Paulo Dybala deje Roma y se convierta en nuevo jugador de Boca

Con baile incluido, Boca Juniors consiguió este domingo una cómoda victoria por 2-0 ante River Plate en La Bombonera por la Fecha 15 del Torneo Clausura. Así, el Xeneize cumplió el primer gran objetivo de este semestre: la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Los de azul y oro lograron desatar los festejos de sus hinchas y regresarán a la máxima cita de clubes de CONMEBOL tras dos años de ausencia. La clasificación renovó la ilusión por la séptima, pero también por la posible llegada de otro campeón del mundo: Paulo Dybala.

Es de público conocimiento que la Joya es hincha de Boca y que tiene el sueño de vestir la camiseta del club de la Ribera. Incluso, tiene una fuerte relación de amistad con Leandro Paredes, que ya regresó del viejo continente y hoy es la máxima figura en el plantel de Claudio Úbeda.

Tras el pitazo final en el Superclásico, las versiones sobre su posible arribo no tardaron en florecer. El padre de Paredes fue el primero que abrió la puerta a esta posibilidad: “Yo sé cosas. Paulo le dijo que venía. Paulo va a venir, van a jugar juntos. La nena va a ser hincha de Boca y lo va a ver a su papá en La Bombonera jugando para Boca”.

Luego de la declaración del familiar del capitán de Boca, los principales expertos en el mercado de pases dieron su punto de vista. Ekrem Konur, periodista turco, hizo hincapié en el interés de Dybala por ponerse la camiseta de Boca y que el verano europeo es la chance más alta.

Por otro lado, César Luis Merlo aportó que el cordobés y Oriana Sabatini serán padres en marzo y que ‘bajo ningún punto de vista’ tienen planeado mudarse a Argentina a fin de año, ya que quieren tener a su bebé en el viejo continente. “Tiene su cabeza en Europa”, expresó el periodista, que descartó un retorno de Dybala al país en el corto plazo.

¿Puede Dybala llegar a Boca en 2026?

Ante ese panorama, BOLAVIP pudo averiguar que Dybala no está evaluando ponerse la camiseta de Boca en un futuro cercano. Incluso, tiene negociaciones abiertas con Roma para extender el vínculo que finaliza con el cierre de la temporada 2025-26.

Su representante viajó a la capital italiana para llevar las charlas para una eventual renovación, que aún no encontró acuerdo. En la misma línea, la paternidad del jugador es otro factor clave, que por ahora no los traería a Argentina de forma definitiva, aunque sí podrían viajar para el parto y regresar.

DATOS CLAVE

