Boca Juniors encara la última semana de la fase regular del Torneo Clausura 2025 con una sonrisa en el rostro. Los comandados por Claudio Úbeda triunfaron por 2-0 en el Superclásico, aseguraron su regreso a la Copa Libertadores 2026 y quedaron como únicos punteros de la Zona A.

Ante este panorama, el Xeneize se ilusiona con pelear hasta el final el certamen de este segundo semestre con la tranquilidad de haber cumplido con el primer gran objetivo. Sin embargo, en medio de las celebraciones se conoció una mala noticia para la institución.

Tras el pitazo final, los jugadores y los hinchas se fundieron en un intenso festejo en el césped y las tribunas de La Bombonera. Pero un puñado de personas ajenas al espectáculo lograron colarse al campo, incluso provocando a los futbolistas de River.

En ese contexto, más público de lo permitido estuvo sobre el césped al momento de los festejos, algo que le significará a Boca una sanción económica. Según pudo saber BOLAVIP, la Liga Profesional de Fútbol impondrá una multa al club de la Ribera por el exceso de particulares sobre el césped.

La Liga y Boca trabajan en identificar a estas personas, incluido el hincha que grabó el video con los jugadores del Millonario, que recibió la agresión de Maxi Salas en medio del video cuando se retiraban del campo.

Cuándo es el próximo partido de Boca

El próximo fin de semana, los de Claudio Úbeda cerrarán su participación en la fase regular del Torneo Clausura 2025. Será ante Tigre en Victoria por la 16° Fecha. El Xeneize, ya clasificado, buscará una victoria para asegurarse el primer lugar en la Zona A.

