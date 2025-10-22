Tras brillar en el Mundial Sub 20, Dylan Gorosito recibió la noticia menos pensada desde Boca y los hinchas estallaron: “Es una vergüenza”

Dylan Gorosito fue una de las grandes revelaciones del Mundial Sub 20, donde la Selección Argentina logró el subcampeonato tras la derrota en la final frente a su par de Marruecos. Para el común de los hinchas, principalmente aquellos que no son de Boca, la labor del lateral derecho los sorprendió para bien. Pero los fanáticos del Xeneize ya conocían sus cualidades porque lo veían a diario en las inferiores.

Por el momento, el oriundo de Moreno no tuvo la chance de lograr cierta continuidad con la azul y oro, pese a que debutó en julio de 2024 frente a Defensa y Justicia. Si bien sumó 31 encuentros en la Reserva del Xeneize (tiene dos asistencias) y tuvo una buena performance en el Mundial de Chile Sub 20, Claudio Úbeda le indicó que continuará trabajando junto al plantel que lidera Mariano Herrón.

Más allá de lo que fue la primera medida que tomaron en Brandsen 805, al lateral derecho le indicaron que no iba a formar parte del viaje del selectivo para ir hasta Santa Fe, donde se enfrentaron a Colón por la fecha 15 del Torneo Proyección y en el que ganaron por 2-1 tras los goles de Gonzalo Gelini y Joaquín Ruiz.

Gorosito no fue citado porque este miércoles recién se reincorporó a los entrenamientos tras su participación en el campeonato juvenil, por lo tanto, recién retornaría a la acción con la camiseta azul y oro en el próximo encuentro, donde tendrán que enfrentar a Tigre, en la última jornada de la Zona A.

A raíz de lo que fue la determinación que tomaron, principalmente por el hecho de que entrenará con la Reserva y no con Primera División, varios hinchas boquenses se expresaron en las redes sociales y mostraron toda su disconformidad: “Que Gorosito no entrene con el plantel de primera (lleno de burros) es una vergüenza”, exclamó el usuario @agusmartinezz22 en Twitter. “Debe haber sido el culpable de la derrota Dylan Gorosito… si no, no se entiende que no esté en primera y sea el 4 titular de Boca”; “Súbanlo al Dylan, dejen de joder” y “Gorosito a reserva y el muerto de Advíncula en el banco”, fueron otros de los comentarios que se observaron.

Los comentarios de los hinchas de Boca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

ver también “Boca quiere a Diego Aguirre, es ideal para limpiar todo”

ver también Mariano Closs no dudó ante el supuesto interés de Boca por Diego Aguirre: “Soy medio parcial”

El obstáculo que Blondel podría significar para Gorosito

Así como el defensor juvenil se encuentra lejos de tener el camino allanado para afianzarse en Primera, su convocatoria hacia el Mundial Sub 20 provocó un movimiento en Boca Predio que podría perjudicarlo: Lucas Blondel ocupó su lugar en Reserva.

Ante la falta de minutos con Úbeda, el ex Tigre aprovechó la partida de Gorosito y pidió disputar los últimos dos encuentros de la categoría. Incluso, alcanzó a convertir un gol. Ahora, ante el inminente regreso del pibe, será momento de ver si todo retorna a la normalidad, pero con la diferencia que en el medio mostró condiciones ante los ojos mundiales.

Publicidad

Publicidad