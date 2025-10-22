“Boca quiere a Diego Aguirre, es ideal para limpiar todo”

Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, siguieron al frente del primer equipo de Boca sus ayudantes de campo: Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez. La dirigencia consideró oportuno que continúe el proyecto de Miguel y por eso ratificaron al Sifón hasta fin de año, aunque se estima que para 2026 será otro el entrenador del club de la Ribera. El nombre que apareció en las últimas horas fue el de Diego Aguirre, entrenador uruguayo que actualmente está en Peñarol.

En diálogo con Horas Después, Juan Pedro Damiani -ex presidente de Peñarol- afirmó: “Sí, claro que sé que Boca quiere a Aguirre, no me lo dijo él, me preguntaron desde Boca. Les dije que no me lo lleve porque para nosotros es muy importante, pero es ideal para Boca, para limpiar todo. Yo no creo que Diego se vaya ni ahora ni el año que viene. Peñarol es su lugar en el mundo, es como Gallardo en River o Bianchi en Boca. Él se queda a vivir si quiere, está a 15 minutos de su casa, es Gardel. Boca está bien, es la adrenalina, pero no creo que se vaya”.

Horas más tarde, Bolavip le consultó a Damiani por sus declaraciones y el ex máximo mandatario del Carbonero dijo: “A mí no me preguntó nadie oficial de Boca. Yo viajo seguido a Argentina y gente de Boca allegada, pero nadie oficial”. Por otro lado, Bolavip también averiguó en el mundo Boca y desestimaron la posibilidad de ir a la carga por el uruguayo. Desde Uruguay afirman que lo ven bien en Peñarol y que su interés podría estar en la Selección de Uruguay en un futuro.

Úbeda sigue hasta fin de año

Boca todavía tiene desafíos importantes por cumplir en este 2025 y la dirigencia confía en que Claudio Úbeda podrá lograrlos: el principal es ganar el Torneo Clausura, pero también asegurar su participación en la Copa Libertadores de 2026 y para eso debe quedar entre los primeros tres de la tabla anual. Cabe recordar que al Xeneize le quedan por jugar cuatro partidos de la temporada regular y, hasta el momento, está fuera de los ocho que clasifican a octavos del Clausura y también fuera de la zona de clasificación a la Libertadores en la anual. Los rivales que quedan son: Barracas Central, Estudiantes de La Plata, River y Tigre.

