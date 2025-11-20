Es tendencia:
Fútbol argentino

Desde AFA presentaron pruebas para demostrar la votación del Comité Ejecutivo que resolvió el título de Rosario Central

A través de la cuenta de Pablo Toviggino, Tesorero de la AFA, revelaron documentos que evidencian el proceso durante la reunión.

Por Nahuel De Hoz

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.
Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Este jueves el fútbol argentino vivió una jornada muy sorprende: Rosario Central fue anunciado como flamante campeón. Por haber sido el líder absoluto de la Tabla General Anual 2025, la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Profesional de Fútbol le otorgaron un nuevo título. Y a pesar de que se divulgaron versiones sobre que no se votó, presentaron las pruebas.

Horas después de que el Canalla sea nombrado como ganador de un trofeo de Liga por su enorme desempeño en la temporada, Estudiantes de La Plata expresó que no se había realizado una votación entre los dirigentes de los clubes. Sin embargo, casi de manera inmediata, desde el ente regulador salieron al cruce y publicaron evidencias que marcan todo lo contrario.

Lo cierto es que a través de la cuenta de Pablo Toviggino, se dieron a conocer los documentos de la reunión del Comité Ejecutivo donde se resolvió el nuevo título de Rosario Central. Con lujo de detalles de cada cuestión que se debatió, votó y dictaminó durante la junta de los directivos del fútbol argentino, encabezada por Claudio Tapia, desde AFA postearon los certificados.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

De esta manera, el Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino -que muchas veces hace de vocero- se encargó de revelar públicamente que la decisión que derivó en la inesperada consagración de Rosario Central, se llevó a cabo en los términos correspondientes. Pese a la postura opuesta que presentó Estudiantes, los documentos son evidentes y detallan lo sucedido en la reunión.

La prueba que presentó AFA para demostrar que hubo votación

Toma la palabra el Presidente Tapia y manifiesta que tal como se venía evaluando, se pone a consideración de los miembros de comité ejecutivo la propuesta de consagrar Campeón de la Liga al equipo que durante la temporada regular obtuviera la mayor cantidad de puntos.

Publicidad

Luego de un breve debate, y encontrándose todos los presentes de acuerdo, se aprueba otorgar al CA Rosario Central el título de Campeón de la Liga 2025 por ser el equipo que ha obtenido la mayor cantidad de puntos durante la fase regular de la Temporada en curso determinando en consecuencia que también en lo sucesivo se consagre Campeón de Liga a aquel club que se encuentre en dichas circunstancias independientemente de los campeones de los Torneos organizados por AFA y/o LPF a saber: Apertura, Clausura, Trofeo de Campeones, Supercopa Internacional, Copa Argentina y Supercopa Argentina o la denominación que se les otorgue en el futuro”.

DATOS CLAVE

  • Rosario Central fue anunciado como flamante campeón de Liga 2025 por la AFA y LPF al ser el líder absoluto de la Tabla General Anual.
  • La AFA, a través de Pablo Toviggino, presentó documentos de la reunión del Comité Ejecutivo para demostrar que sí hubo votación sobre el nuevo título de Rosario Central.
  • La prueba presentada por el protagonista Toviggino detalla que la propuesta de consagrar campeón de Liga al equipo con más puntos fue aprobada por todos los presentes tras un breve debate.
