Tras la goleada a Newell’s, Úbeda le envió un mensaje a Russo y reveló cuál es el objetivo de Boca: “Tenemos la obligación”

En una noche lluviosa en La Bombonera, se llevó a cabo una abultada goleada de Boca por 5-0 ante Newell’s, que le permitió convertirse en el nuevo puntero de la zona A del Torneo Clausura y escalar varias posiciones en la tabla anual. Luego del compromiso, Claudio Úbeda rompió el silencio sobre Miguel Ángel Russo en la conferencia de prensa y también planteó el objetivo del equipo.

En un verdadero partidazo por el Xeneize, quizás el mejor en muchísimo tiempo, Milton Giménez por duplicado, Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco fueron los responsables de sentenciar un aplastante resultado. Al término del cotejo, el principal colaborador del cuerpo técnico asistió a la rueda de prensa protocolar que diagrama la Asociación del Fútbol Argentino.

Allí, el ayudante de campo y hoy director técnico interino, se refirió a la salud de Russo. “Este triunfo se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos ha estado viendo por televisión”, fueron las primeras palabras que emitió. Bien cabe destacar que es el segundo encuentro consecutivo que el entrenador no está en el banco de suplentes por cuestiones relacionadas a su estado actual.

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors.

Luego, hizo referencia al presente del equipo y apuntó directamente a los propósitos del plantel en el futuro inmediato. “Siempre el objetivo de Boca es pelear por lo máximo y todo lo que tiene por delante. Ya sea clasificar a la Libertadores o salir campeón, tenemos la obligación de ir por todo lo que tenemos en disputa“, sentenció el integrante del cuerpo técnico.

Más declaraciones de Claudio Úbeda

En la misma línea que lo mencionado anteriormente sobre Russo, agregó: “Durante toda la semana estuvimos en permanente contacto con Miguel, estuvimos en su casa y él está al tanto de todo lo que venimos haciendo“. Poco más tarde, añadió: “Está al tanto de todas las decisiones. Nosotros lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”.

Además, sumó: “Al mando del equipo sigue estando Miguel, nosotros somos parte de su grupo de trabajo. Confía mucho en lo que su cuerpo técnico puede hacer. Respondemos 100% a él como cabeza de grupo, nos conocemos hace tiempo y sabemos cómo trabajos en el día a día. Hay un montón de cosas que no hacen falta que hablemos con él porque ya sabemos qué nos va a decir”.

Sobre el nivel de los jugadores del Xeneize, Úbeda confesó: “Estamos muy contentos”. Unos segundos después, resaltó: “Aparte del resultado de hoy, venimos de algunos partidos evidenciando una evolución futbolística importante. Más allá que no se había reflejado en el resultado, hoy sí. Logramos destrabar el partido rápido y eso ayudó a descomprimir y generar espacios”.

Los jugadores de Boca durante la goleada a Newell's por el Torneo Clausura 2025.

Sin embargo, dejó una frase que hizo ruido en la conferencia de prensa. “Los 60 minutos contra Central Córdoba fueron mejores que el partido de hoy. Intentamos mantener esa misma línea de juego. Cada partido que juguemos en La Bombonera tenemos que salir a ganar como hicimos hoy. El equipo va generando confianza”, reveló el ayudante de campo de Russo.

Sobre la ausencia de Leandro Paredes en el próximo duelo ante Barracas Central, por su citación, Claudio expresó: “Sabíamos de antemano el tema de Leandro. Lógicamente va a ir a la Selección. Boca tiene un plantel con jugadores de jerarquía que lo pueden suplantar. Obviamente que la presencia de él en la cancha siempre genera un plus pero confiamos en el plantel que tenemos”.