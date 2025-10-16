Es tendencia:
Boca Juniors

Tras perderse el velorio por estar con la Selección Argentina, el gesto de Paredes con la familia de Miguel Ángel Russo

A menos de 24 horas de haber aterrizado en Buenos Aires, el campeón del mundo protagonizó un encuentro con el círculo íntimo del entrenador.

Por Joaquín Alis

Tras perderse el velorio por estar con la Selección Argentina, el gesto de Paredes con la familia de Miguel Ángel Russo
Tras perderse el velorio por estar con la Selección Argentina, el gesto de Paredes con la familia de Miguel Ángel Russo

A más de una semana de su muerte, el Mundo Boca sigue despidiendo a Miguel Ángel Russo. En las últimas horas, la familia y el círculo más cercano del entrenador tuvieron una ceremonia íntima para despedir al DT en La Bombonera, en donde se esparcieron sus cenizas.

Aprovechando su presencia, Leandro Paredes protagonizó un encuentro con todos los seres queridos del entrenador. El volante, que no había podido estar en el velorio por su viaje a Estados Unidos con la Selección Argentina, les dio sus condolencias personalmente a los familiares.

El volante central aterrizó en las primeras horas de la tarde del miércoles en Ezeiza, luego de haber pasado la última semana en Miami. “Miguel hubiese querido que yo me quedara acá, que juegue, que lo homenajee jugando al fútbol y eso fue lo que decidimos“, explicó sobre su ausencia en el velorio de la semana pasada.

Paredes será titular el sábado ante Belgrano

Tras su retorno de Estados Unidos, Leandro Paredes se sumó a los entrenamientos de Boca y se perfila para ser titular en La Bombonera ante Belgrano. El campeón del mundo volverá a ser el capitán del equipo ante la ausencia de Edinson Cavani.

De no haber sorpresas de último momento, la formación del equipo de la Ribera sería con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Lo que se le viene a Boca

El Xeneize se medirá el próximo sábado ante Belgrano de Córdoba en La Bombonera, luego visitará a Estudiantes de La Plata, para finalmente cerrar su participación en la fase regular del Torneo Clausura don dos partidos en condición de local: ante River y Tigre. Cabe destacar que también tendrá que jugar el partido postergado ante Barracas Central, que todavía no tiene fecha.

Joaquín Alis

