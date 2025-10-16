Úbeda definió al reemplazante de Alan Velasco: el posible 11 de Boca para recibir a Belgrano

Boca volverá a jugar en La Bombonera para recibir a Belgrano, en un partido que será fundamental para mantenerse en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores. Claudio Úbeda ya tiene en la cabeza un equipo para ir en busca de los tres puntos este sábado a las 18.

Manteniendo la postura de Miguel Ángel Russo, el entrenador no hará grandes modificaciones en el equipo que venía saliendo de memoria. Sin embargo, al estratega le toca hacerse cargo de su primera decisión importante en el 11: el reemplazo del lesionado Alan Velasco.

En la práctica del último miércoles, Úbeda se inclinó por Carlos Palacios como primera alternativa. El chileno, que había sido reemplazado por el ex Independiente por lesión, recuperaría su lugar en la alineación inicial en el compromiso ante el Pirata.

En principio, no habría mas novedades en el equipo. Edinson Cavani era el único con posibilidades de ganarse un lugar en el ataque, pero su nueva molestia en el psoas volvió a quitarle terreno. Es por eso que la dupla Merentiel-Giménez volverá a ir de arranque.

El probable 11 de Boca para enfrentar a Belgrano

De no haber sorpresas de último momento, Boca saldría a la cancha con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

¿Qué le queda a Boca?

El Xeneize se medirá el próximo sábado ante Belgrano de Córdoba en La Bombonera, luego visitará a Estudiantes de La Plata, para finalmente cerrar su participación en la fase regular del Torneo Clausura don dos partidos en condición de local: ante River y Tigre. Cabe destacar que también tendrá que jugar el partido postergado ante Barracas Central, aunque resta saber la fecha exacta del mismo.

