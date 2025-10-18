Un solo aprobado: los puntajes de Boca, jugador por jugador, en la derrota ante Belgrano

Agustín Marchesín (5): el arquero de Boca tuvo algunas intervenciones en las que salvó a su equipo, sobre todo en el primer tiempo. Sin embargo, en la segunda mitad casi no tuvo acción con la pelota y recibió dos goles. En el penal no tuvo responsabilidad, pero recibió una amarilla por protestar previamente, y en el segundo tanto hubo mala fortuna por el desvío en Leandro Paredes.

Juan Barinaga (5): regular y cumplidor, sin importar contextos. El lateral derecho jugó ante su ex equipo y volvió a marcar una actuación positiva en lo individual. En términos defensivos no sufrió, y en ataque no generó peligro destacable, aunque acompañó y complicó a Belgrano con sus desbordes. Correcto dentro de la derrota.

Lautaro Di Lollo (3): el central de las juveniles xeneizes acostumbra tener buenos rendimientos. Hoy no fue el caso. Errático y poco preciso, el defensor completó su actuación ante Belgrano cometiendo un penal insólitamente infantil al pisar a un rival en el área. El tiro desde la pena máxima terminó en el primer gol del conjunto cordobés.

Ayrton Costa (4): al igual que Di Lollo, es habitué entre los mejores de Boca durante este 2025. Ante Belgrano emuló a su compañero de zaga y no tuvo una buena noche. Fernández y Passerini los complicaron constantemente, y Lucas Zelarrayán también hizo lo suyo para que la jornada de sábado termine de mala manera para la zaga boquense.

Lautaro Blanco (5): uno de los mejores de la cancha en el primer tiempo, pero fue amonestado a los 30 minutos por un patadón y jugó condicionado el resto del compromiso. En el complemento siguió empujando con varios centros, y su juego se vio perjudicado por la ineficacia hacia el arco rival.

Brian Aguirre (4): un partido intrascendente. Fue parte del inicio frenético de Boca al iniciar ataques y desbordes por la derecha, pero se fue apagando mientras promediaba el primer tiempo. En el complemento tampoco influyó en el juego y, tras el 2-0 de Belgrano, salió por Zeballos.

Rodrigo Battaglia (4): flojo partido de uno de los puntos más fuertes de Boca en el semestre. Jugó nervioso, y se lo notó impreciso en el mediocampo al igual que a Paredes. Fue amonestado por una pelea con Alexis Maldonado.

Leandro Paredes (4): impreciso como no se lo había visto en su segundo ciclo en Boca. Solamente con dos entrenamientos desde su regreso de la Selección Argentina, Paredes fue titular pero no marcó la diferencia que acostumbraba. Con mala fortuna, le rebotó una pelota que terminó en gol en contra, y marcó el segundo tanto de Belgrano con una carambola.

Carlos Palacios (4): intentó generar situaciones de gol durante el primer tiempo, y hasta dio un pase top a Merentiel en dicha etapa, desaprovechada por el uruguayo. Luego, se apagó y no tuvo más intervenciones con pelota. Fue reemplazado por Zenón sobre el final del encuentro.

Miguel Merentiel (4): si bien su entrega y su empeño nunca cesan, el uruguayo no tuvo su mejor jornada en lo más importante para un delantero: la efectividad contra el arco rival. Merentiel erró múltiples jugadas de gol y no pudo ayudar a su equipo a llevarse un triunfo. Sin embargo, sumó una asistencia en el tanto de Zeballos.

Milton Giménez (3): una noche para el olvido. No ligó en ofensiva y tuvo varias situaciones para anotar un gol en la jornada que desaprovechó por completo. En los cruces con los defensores de Belgrano perdió la mayoría y no pudo hacer pie en el área. Incómodos ambos delanteros en cancha en esta ocasión.

INGRESARON

Exequiel Zeballos (7): el mejor de Boca, y el único aprobado en la derrota. Ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo y tardó 2′ en hacer un golazo. La acomodó a la carrera entrando al área y definió de zurda de manera top. Intratable por la banda izquierda, haciéndole la vida imposible a los defensores de Belgrano. Con su ingreso, el Xeneize mejoró exponencialmente, pero sus compañeros no estuvieron finos y no contribuyeron a que el resultado mejore.

Kevin Zenón (-): insuficientes minutos en cancha para ser calificado.

Ander Herrera (-): insuficientes minutos en cancha para ser calificado.