El elogio de Diego Martínez a Equi Fernández con el que mete presión a Scaloni: “El resumen de lo que tiene un futbolista de élite”

Luego de conseguir el ascenso con Tigre en 2021, el entrenador en aquel entonces, Diego Martínez, pidió por la llegada de Equi Fernández, el volante que no tenía lugar en Boca. Durante esa temporada, el mediocampista logró un gran nivel y se asentó como una pieza importante en el equipo.

Tiempo después de dirigirlo, el entrenador que viene de un último paso por Cerro Porteño de Paraguay, habló en una entrevista con TNT Sports, en donde elogió al futbolista de Bayer Leverkusen y le metió presión a Lionel Scaloni pensando en la convocatoria a la Selección Argentina.

“Equi es superlativo, para mí es el resumen de lo que tiene un futbolista de élite porque tiene todo. Naturalmente juega al fútbol actual, sin tanta posición pero con estructura y tiene el barrio y la cosa pilla, y es un atorrante. Era así desde los 9 años, vemos fotos de esa época y tiene la misma cara y sonrisa que te compra. Lo tiene todo como jugador“, inició.

Y agregó, explicando cómo deben hacer los entrenadores para mantener el potrero en los jugadores: “Es mirar la Selección que nos representa y fomentar de ahí hacia abajo que todas las selecciones tengan una misma idea y seguir creyendo que más allá de cómo evoluciona el fútbol, hay algo nuestro que es la esencia, el potrero y es lo que nos identifica. Los formadores lo tienen que fomentar y los entrenadores tenemos que trabajar para que no desaparezca y es un trabajo diario que entre todos tenemos que cuidar”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Martínez elogia a Equi Fernández. A lo largo de los últimos años, el entrenador destacó a su dirigido, debido a que lo conoce desde las divisiones inferiores y luego lo tuvo en Primera División, tanto en Tigre como en el elenco de la Ribera.

Con Equi en su equipo, Martínez llegó a la final de la Copa de la Liga 2022 con Tigre en su primer semestre en Primera División, mientras que juntos en Boca lograron eliminar a River en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2024. Luego de eso, a mitad de año el volante abandonó el club para seguir su carrera en Arabia Saudita.

Equi Fernández se recupera de una lesión de ligamentos

Semanas atrás el volante de 23 años sufrió una lesión ligamentaria que le demandará dos meses de recuperación. Por consecuencia de esto, Equi perdió la oportunidad de ser convocado por Lionel Scaloni, debido a que estaba en los planes su regreso a la Albiceleste.

Por esta lesión, el ex Tigre y Boca no volvería a jugar hasta el inicio del próximo año. Esto lo complica pensando en la cita al Mundial 2026, debido a que tendrá pocos meses para ponerse a punto tanto en lo futbolístico como en lo físico para ganarse un lugar en la lista final.

