Dónde queda Almaty, la ciudad de Kazajistán que será protagonista de la Champions League 2025/26

Kairat Almaty eliminó a un club histórico en la etapa preliminar del torneo y jugará por primera vez la instancia principal de camino a la Orejona.

Por Agustín Vetere

Kairat Almaty representará a Kazajistán en la Fase Liga de la Champions League 2025-26.
Kairat Almaty representará a Kazajistán en la Fase Liga de la Champions League 2025-26.

Esta semana se desarrolla el último tramo de la fase preliminar de la UEFA Champions League y, a la espera de la lucha por el boleto de clubes como Benfica, Fenerbahce, Rangers o Basilea, este martes se dio una importante sorpresa con la caída de Celtic.

El combinado escocés cayó por penales en manos de Kairat Almaty, histórico equipo de Kazajistán que accedió por primera vez a la Fase de Liga del certamen europeo, algo que nunca había logrado en ediciones anteriores, cuando aún había fase de grupos.

De esta manera, el combinado kazajo se aseguró un lugar entre los 36 equipos que lucharán por los boletos a los Playoffs. Kairat Almaty trae consigo una serie de curiosidades entre las que se destaca por ser el segundo equipo de su país en esta instancia, detrás de FC Astana, que logró jugar la fase de grupos en 2015-16.

En esta edición, el campeón de la Liga Premier de Kazajistán superó las cuatro rondas preliminares para acceder a la Fase de Liga. Primero dejó en el camino al NK Olimpija Ljubljana por 3-1 en el global para luego avanzar ante el KUPS de Finlandia por 3-2. Por último se impuso ante Slovan Bratislava y Celtic, ambas series por penales.

¿Dónde queda Almaty, la ciudad que rompe un récord para la Champions League?

Lo primero que hay que resaltar sobre Kairat Almaty es que disputará la Champions League desde Asia. Kazajistán pertenece a la UEFA porque por porcentaje menor de su territorio está en aquel continente, pero el resto del país, detrás de los Montes Urales, se encuentra en tierras asiáticas.

Como si fuera poco, la ciudad de Almaty está sobre la parte sudeste de Kazajistán, muy cerca de Kirguistán y a alrededor de 400 kilómetros de la frontera con China. Con alrededor de 2 millones de habitantes y una altura de mil metros sobre el nivel del mar, su participación marcará un récord en la Champions League por tratarse del equipo que hará de local más al este del mapa en la historia del torneo.

Publicidad
La ubicación de Almaty, ciudad de Kazajistán. (Foto: Google Maps)

La ubicación de Almaty, ciudad de Kazajistán. (Foto: Google Maps)

Aunque libra por libra es, a priori, uno de los participantes más débiles del torneo, la logística para visitar a este equipo será un gran desafío para los equipos de las principales ligas del viejo continente, ya que algunos deberán atravesar más de 5 mil kilómetros para llegar hasta allí.

