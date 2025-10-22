El jugador condenado por los hinchas de Atlético de Madrid tras la goleada sufrida ante Arsenal en Champions League: “Que no vuelva a ponerse esta camiseta”

Atlético de Madrid sufrió su segunda derrota en condición de visitante en la presente temporada de Champions League, segunda ante un equipo de la Premier. Pero la goleada 4-0 que le propinó Arsenal este martes generó un cimbronazo mucho mayor que aquel estreno con traspié en el último minuto de adición ante Liverpool.

El equipo que conduce Diego Simeone había logrado mantenerse competitivo durante el primer tiempo, sin lograr generar opciones de peligro pero ingeniándoselas para repeler las que provocaban los Gunner. Todo se desmoronó en el complemento, con un gol de Gabriel Magalhaes que llegó demasiado pronto y desató 15 minutos fatales.

No fueron pocos los hinchas del Colchonero que encontraron explicación al descalabro en los cambios que realizó el DT apenas Arsenal se puso en ventaja. Conor Gallagher, Matteo Ruggeri y Álex Baena saltaron a la cancha por Koke, Nico González y José María Giménez. El marcador final fue prueba suficiente de que nada de eso funcionó.

Pero a la hora de los reproches tras el golpazo sufrido en el Emirates, los hinchas del Atlético de Madrid apuntaron especialmente al mediocampista inglés que llegó al club a mediados del año pasado procedente de Chelsea, especialmente por su pasividad en el ataque que derivó en el segundo gol del equipo inglés.

“Esto de Gallagher es para que no vuelva a ponerse esta camiseta. Pero el entrenador hace tiempo que dejó de ser el mismo y aquí juega quien sea”, comentó uno haciendo referencia a la jugada en que el inglés no cortó con infracción el avance de Myles Lewis-Skelly, asistidor de Martinelli en el segundo gol.

También hubo quien recordó a Rodrigo De Paul como un futbolista muy superior al ex Chelsea: “RDP siendo una mediocridad andante le da mil vueltas a Gallagher. Por eso jugaba con Simeone y por eso al inglés lo metía en una banda para no estorbar. Pero aquí decidieron que para sustituir a De Paul tenían al inglés”.

En el mismo orden de la crítica, otro hincha comentó: “Todo lo que suma Koke, te lo resta Gallagher. Un jugador de conceptos muy pobres y tácticamente nulo, que solo tiene derroche físico. Y si sale al campo a verlas venir, es un cero a la izquierda”.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético de Madrid por Champions League?

Con dos derrotas y una victoria, 5-1 sobre Eintracht Frankfurt como local, Atlético de Madrid estará obligado a volver a hacerse fuerte en el Metropolitano para no comprometer demasiado pronto sus chances de meterse entre los ocho mejores equipos de la fase de liga y lograr así un boleto directo a octavos de final. Su próximo compromiso, en casa, será el martes 4 de noviembre ante Union Saint-Gilloise.

