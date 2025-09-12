A falta de muy pocos días para el inicio de la fase de liga, la UEFA anunció una sorpresiva norma para la Champions League. El Comité Ejecutivo hizo oficial una normal que beneficiará especialmente a los equipos que tuvieron que dejar afuera a varias figuras de la lista de buena fe.

A partir de esta edición, los equipos podrán reemplazar en plena competencia a un futbolista en la lista de buena fe únicamente en casos de “lesión o enfermedad de larga duración“. Esta sustitución, que se podrá realizarse una sola vez, se permite hasta la sexta fecha.

Anteriormente, los cambios en las listas solo podían hacerse una vez finalizada la fase de liga. Esto le trajo complicaciones a equipos como Real Madrid y Manchester City, que tuvieron que esperar varias jornadas para poder sustituir a Carvajal y Rodri tras sus severas lesiones a comienzos de temporada.

Esta nueva regla beneficiará, principalmente, a los clubes con superpoblación de figuras, que tuvieron que dejar pesos pesados afuera de las nóminas para la primera mitad del torneo. Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham prescindieron de Chiesa, Facundo Buononotte, Gabriel Jesus y Mathys Tel, respectivamente.

El comunicado de UEFA

“El Comité Ejecutivo aprobó una modificación del reglamento de las competiciones de clubes masculinos de la UEFA 2025-26 para permitir la sustitución temporal de un máximo de un jugador de campo con una lesión o enfermedad de larga duración durante la fase liga hasta la sexta jornada incluida“, informó UEFA.

“El motivo de esta adaptación es garantizar que las listas de convocatorias no se reduzcan de forma injusta y que los jugadores estén protegidos frente a una presión adicional por la carga de trabajo”, argumentó la casa madre del fútbol europeo.

Publicidad

Publicidad

Chelsea, el primer beneficiado de la nueva regla de la UEFA

El equipo que podría inaugurar esta nueva norma es Chelsea, incluso antes de su debut en el torneo ante Bayern Múnich. El campeón del mundo ya no puede contar con Liam Delap, quien sufrió una grave lesión en el tendón de la corva, y podría sacarlo de la lista para la UCL.

El delantero estará entre 10 y 12 semanas afuera de las canchas. Teniendo en cuenta que el jugador no podría volver hasta diciembre, Enzo Maresca podría elegir a algún jugador que haya quedado afuera de los 25 para sumarlo a las convocatorias. ¿Se suma Facu Buonanotte?

Dónde ver la Champions League

A partir del 16 de septiembre comenzará a rodar la pelota en esta edición de la Champions League, con una primera fecha que tendrá partidazos como Bayern Múnich vs. Chelea y Liverpool vs. Atlético de Madrid. Todo se podrá ver por completo por la pantalla de Disney+.

Publicidad

Publicidad

ver también Revelan que Bayern Múnich intentó robarle a Lamine Yamal al Barcelona antes de su debut en primera: “Los volvió locos”