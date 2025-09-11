El 29 de abril de 2023, con apenas 15 años, 9 meses y 16 días, Lamine Yamal debutó como profesional en la primera del FC Barcelona. Desde entonces se ha convertido en la gran joya del club, fundamental en los títulos obtenidos en estas últimas dos temporadas, así como en la Eurocopa ganada por España doce meses atrás. Sin embargo, su carrera podría haber sido muy diferente con una decisión que tuvo que tomar antes de comenzar.

Y es que, en 2022, el Bayern Múnich se presentó con una oferta de 5 millones de euros, una cifra descomunal por un adolescente de apenas 14 años que todavía jugaba en las categorías formativas de La Masía. Así lo reveló el periodista alemán Christian Falk, editor de BILD, en su nuevo libro.

Bayern Múnich intentó fichar a Lamine Yamal por cinco millones. (IMAGO)

“El departamento de ojeadores le presentó a los directivos del Bayern Múnich un video con recortes de otro de los clientes de Iván de la Peña. Un jugador que había empezado a entrenar con el equipo profesional a los 14 años: Lamine Yamal“, relata Falk en su libro. “Sus movimientos, habilidad y escenas de juego los volvió locos. Nunca habían visto semejante talento a esa edad“.

La reunión secreta por Lamine Yamal entre Bayern Múnich y su representante

Según indicó Falk en el libro, una delegación del club bávaro viajó a Madrid para negociar por Gavi, uno de los jugadores bajo el cargo del agente Iván de la Peña, pero con el objetivo real de llevarse a aquel joven que los deslumbró en los videos que pudieron ver de los partidos en la cantera del Barcelona.

“De la Peña se sorprendió cuando, durante la cena, Bayern cambió su foco de Gavi a Lamine Yamal. Salihamidzic y Neppe [NdR: los representantes del Bayern Múnich] pusieron las cartas sobre la mesa: estaban desesperados por ganarse el jugador y querían conocer a sus padres en persona inmediatamente“, continúa la historia.

El progreso de Lamine Yamal fue tal y tan rápido que la oferta de Bayern Múnich nunca llegó a ser considerada.

“El agente les aseguró que avisaría a la familia de Yamal de su interés”, afirmó Falk en el libro. Sin embargo, Jorge Mendes terminó convirtiéndose en el nuevo agente de Yamal por esas fechas y allí las opciones del Bayern Múnich comenzaron a caerse.

“El talento de Yamal ya no podía ser ocultado. El español creció tan rápido que la opción de venderlo por cinco millones de euros fue descartada”, completó el periodista.

Yamal es hoy uno de los mejores jugadores del mundo. (Getty)

El resto de la historia es lo que todos conocemos: Lamine Yamal se quedó en el Barcelona, rápidamente Xavi lo puso en el primer equipo y hoy, bajo el ala de Hansi Flick y con apenas 17 años, es uno de los máximos candidatos al Balón de Oro y uno de los mejores jugadores de todo el mundo.