El Atlético de Madrid de Julián Alvarez pone el foco en la Final de la Champions League 2027

El Atlético de Madrid quiere ser el gran beneficiado de la designación de la UEFA sobre el Estadio Metropolitano, el recinto que apuntó para que sea la sede de la Final de la Champions League 2026/2027, tal como lo hizo en la temporada 2018/2019, cuando Liverpool y Tottenham decidieron al campeón de Europa (ganaron 2 a 0 los que por entonces eran comandados por Jurgen Klopp).

La idea original de la entidad que regula el fútbol en el Viejo Continente era la de llevar la definición del certamen al Giuseppe Meazza de San Siro. No obstante, el mítico inmueble tiene un destino incierto entre la postura del Ayuntamiento de Milan y las intenciones del Inter y del AC Milan por tener cada uno su estadio propio, postura que plantea la probabilidad de derrumbarlo, pues ninguno de los mencionados quiere hacerse cargo del mantenimiento.

En ese contexto, el Estadio Metropolitano resurgió como el favorito. Y el que quiere sacarle provecho con el viento de cola es el Atlético de Madrid, ya sea en el aspecto deportivo (de la mano de su máxima figura Julián Alvarez), en lo institucional o, idealmente, en los dos. Por un lado buscará que sea un aliciente para el plantel que de momento comanda Diego Simeone para hacer todo lo posible para tener en su propia casa la chance de ser por primera vez campeón de la Champions (si no es que lo consigue antes en la presente edición).

Por el otro, intentarán reforzar los ingresos que le puede significar albergar semejante evento, con la terminación de las obras que se están realizando en los alrededores del Metropolitano, en donde el Atleti tiene proyectado levantar la Ciudad Deportiva (actualmente, para entrenar, alquila las instalaciones del Rayo de Majadahonda).

Desde el inicio de la reforma estaba como objetivo inaugurar las nuevas instalaciones a mediados del 2027, pero con la Final de la Champions League como foco, el club colchonero, conforme al portal Voz Populi, pretende redoblar los esfuerzos para aprovechar la atención que tendrá todo Europa y el mundo sobre el establecimiento rojiblanco, aportando a la UEFA más y mejores espacios para diferentes atracciones relacionadas al evento, algo que, sin dudas, se traduce en mayor recaudación.

¿Dónde será la Final de la Champions League 2025/2026?

La UEFA ya tiene determinado en dónde se jugará la Final de la Champions League 2025/2026. Será en el Puskás Arena (capacidad para más de 67 mil espectadores) de Budapest, Hungría, el próximo sábado 30 de mayo, a tan solo 12 días del comienzo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Al Hilal pensó en un convocado por Lionel Scaloni para competirle al Al Nassr de Cristiano Ronaldo