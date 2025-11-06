La severa advertencia de Thierry Henry al Barcelona: “No puedes ganar la Champions League jugando así”

La jornada de miércoles de Champions League vio al Barcelona igualar 3 3 contra el Brujas en Bélgica, en un partido caótico, con claras muestras de fragilidad defensiva por parte del club culé, que se vio obligado a tener que empatar el encuentro en tres ocasiones. Finalmente, terminó llevándose un punto para España, pero a Thierry Henry no le gustó nada lo que vio.

En el análisis postpartido para CBS Sports, el francés puso el ojo en la línea defensiva del equipo de Hansi Flick, y señaló los groseros errores cometidos por los defensores blaugranas en las tres conquistas del conjunto local, a la vez que lanzó una fuerte advertencia: “No puedes ganar la Champions League jugando así. Es muy difícil“, aseguró.

El Barcelona dejó dos puntos importantes en el camino ante Brujas. (Getty)

“Hemos hablado sobre esto antes, lo analizamos y dijimos que es algo especial”, destacó Henry para comenzar a hablar del desempeño defensivo del Barcelona el miércoles. “Pero primero quiero preguntar algo; si eres defensor, y nadie está presionando a quien tiene la pelota ¿Das el paso adelante? No, no hay chance”, inició sobre el primer gol.

“El tipo que tiene la pelota puede verlo todo, puede aprovecharlo. Y, vale destacar, la coordinación de la defensa es tan mala que terminan habilitando a todos“, continuó desarrollando Henry sobre el primer gol. “Pero, era tan fácil como replegarse y mantener el control del partido en defensa en ese momento. Si no terminas teniendo un tipo corriendo por la banda y mandando un centro a otro que está solo por el medio y lo único que tiene que hacer es empujarla”, desarrolló.

Para Henry, Barcelona se lo hizo muy fácil a Brujas para convertir goles. (Getty)

“En el segundo, van 16 minutos de partido. Acabas de empatarlo, no hay razón ni urgencia por la que dos tipos salen a cortar desaforados y uno se queda solo defendiendo. Se lo hacen muy fácil al rival“, señaló sobre el segundo tanto. Y completó el análisis hablando sobre el tercero, antes de hacer una apreciación general.

“Otra vez, otra vez lo mismo. El tercero es una situación algo más normal, pero Balde sabe que la única opción es que lo busquen al extremo por su lado. Tienes que empezar a matar esa oportunidad de pase o cómo pararlo. Esa pelota nunca puede pasar por dentro del lateral“, afirmó.

“Me duele hablar de mi club de esta forma, pero tienes que llamar las cosas por su nombre”

“Es este partido, pero pasó lo mismo contra PSG, el año pasado con Benfica, con Inter, en el Clásico…”, puntualizó Henry. “Todos saben que jugué en Arsenal, en Juventus y que gané muchas cosas con el Barcelona, así que me duele hablar de mi club de esta forma“, admitió.

“Pero tienes que llamar las cosas por su nombre: no puedes seguir defendiendo así, teniendo la necesidad de meter 3, 4 goles para poder ganar un partido. No ahora, no en esta era moderna del fútbol, no puedes defender así“, concluyó el francés.

Thierry Henry, poco impresionado con la defensa del Barcelona.

Con el empate, Barcelona se encuentra undécimo en la presente edición de la Champions League y no está clasificando directamente a octavos. Los culés registran victorias por 2-1 vs. Newcastle y 6-1 a Olympiakos, pero perdió ante el PSG por 2-1 y empató 3-3 con el Brujas.

Los próximos cuatro rivales serán Chelsea en Stamford Bridge, Eintracht Frankfurt en España, una visita al Slavia Praga y cerrará contra Copenhague como local. Encuentros que deberían resultar en su mayoría accesibles, pensando en sumar puntos y clasificar directo a octavos.

