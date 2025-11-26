Thierry Henry, maravillado con la figura del Chelsea en la goleada ante Barcelona: “Me recuerda a Ryan Giggs”

Chelsea le dio un golpe de realidad al Barcelona y lo goleó por 3 a 0 en la Champions League; el triunfo en Stamford Bridge estuvo marcado por la expulsión a Ronald Araujo en el cierre del primer tiempo, pero los Blues habían dominado el partido incluso en el once contra once y un nombre resaltó por sobre los demás en la exhibición del conjunto inglés: Estevao.
El brasileño de 18 años llegó a Chelsea a cambio de poco más de 30 millones luego de jugar el Mundial de Clubes con Palmeiras, y ayer ante Barcelona tuvo su noche soñada, tal y como él mismo reconoció. Su gol y su nivel ante los blaugranas sorprendió hasta al propio Thierry Henry, quien se animó a compararlo con un pintor y al propio Ryan Giggs, histórico extremo del Manchester United.
Estevao fue la figura en Chelsea vs. Barcelona. (Getty)
“Cuando toma la pelota, no hace nada sin sentido. Va, se gira, vuelve a ir, sabe lo que tiene por delante”, inició Henry en su análisis del partido de Estevao para CBS Sports. “A un tipo como él tienes que dejarlo pintar, lo hablábamos el otro día. No vas a un pintor y le dices lo que tiene que hacer, lo dejas pintar y luego tú ves si te gusta o no lo que hizo. Pero tienes que dejarlo hacer lo suyo“, expresó a modo de analogía.
“Eso es lo que está haciendo el Chelsea; y a los rivales no les gusta jugar contra jugadores como él, no porque no pueden pararlo, sino porque siempre te encara. Todo el partido“, destacó Henry. “Me recuerda a Ryan Giggs, que te encaraba todo el partido, le saliera bien o no, estuviera teniendo un buen partido o no. Te ponía a prueba constantemente, todo el partido.”
Henry reconoció que Estevao le recuerda a Ryan Giggs por su insistencia en el mano a mano. (Getty)
“El regate es la mejor cualidad del chico, y que insiste. Va y te encara, seis, siete, ocho veces. Y no importa cuantas veces lo detengas, él sigue yendo y se da cuenta cuando el marcador está cansado y ya no quiere más. Termina ganándote y convirtiendo porque estás cansado. Si pasara siempre la pelota para atrás, su marcador siempre estará fresco“, cerró.
Estevao: “Fue una noche perfecta”
El propio Estevao, que venía de convertir dos goles con Brasil en la Fecha FIFA de noviembre, se refirió a su partido ante el Barcelona, el cual describió como “realmente una noche perfecta”, y “el mejor momento” de su carrera hasta la fecha.
En diálogo con Amazon, Estevao declaró: “No tengo palabras para describir como me siento ahora. Fue realmente una noche perfecta. Simplemente, estoy agradecido a Dios por todo lo que me está pasando, hasta aquí y en adelante.”
Estevao reconoció que el de este martes fue su mejor partido hasta la fecha. (Getty)
“En el gol todo pasó muy rápido, casi que pasó antes de que me diera cuenta. Encontré ese espacio, llegué y convertí, fue un momento especial en mi carrera para mí. Espero convertir muchos más.”
“Definitivamente, fue el mejor momento de mi carrera hasta el momento. Quiero convertir muchos goles más por muchos años más, y me siento agradecido de tener a mi familia mirando aquí.”
