Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Thierry Henry no eligió a Argentina ni a Francia y sorprendió con sus dos candidatos al Mundial 2026: “No se duerman”

La leyenda francesa rompió la lógica al ignorar a las grandes potencias y puso el foco en dos regiones que vienen pisando fuerte, pero en silencio.

Por Bruno Carbajo

Thierry Henry, leyenda francesa del fútbol.
© GettyThierry Henry, leyenda francesa del fútbol.

A menos de un año para su inicio, la expectativa por el Mundial de 2026 comienza a ser cada vez más grande y, en consecuencia, los debates sobre quién alzará el certamen empiezan a estar en boca de todos. Incluso de las grandes figuras del fútbol mundial. Así lo demostraron Thierry Henry y el exdefensor inglés Jamie Carragher cuando pusieron sobre la mesa las Selecciones por las que ponen una fichita y se animan de otorgarles el mote de candidatas.

A través de la pantalla de CBC Sports, el primero en exponer sus cartas fue Carragher, quien se inclinó por las opciones más tradicionales. El inglés, basándose en los rendimientos recientes, postuló en primer lugar a nada menos que la Selección Argentina por dos factores. “Son los dueños del título. Será la última vez que veamos a Messi jugando al fútbol, seguramente recibirán un gran apoyo allí, especialmente si tienen partidos en Miami“, opinó el ex Liverpool.

Siguiendo esa línea, completó el podio con “los campeones europeos, España con Lamine Yamal, y Francia con Mbappé“, a quienes consideró “posiblemente los dos mejores jugadores ahora mismo, junto a Dembélé, también en Francia“. “Me resulta muy difícil ver estos torneos y no pensar en Francia“, aseguró Carragher, que cerró: “Diría que un escalón más abajo están Inglaterra, Portugal“.

La inesperada elección de Henry

Sin embargo, el campeón del mundo en 1998, Henry, interrumpió la lista de su compañero con una visión disruptiva. El francés se desmarcó y apostó a pleno por dos selecciones que no suelen estar seguido en la primera línea. “No se duerman con estos equipos“, advirtió Henry antes de nombrar a sus dos elegidos: Marruecos y Portugal, a quien Carragher no ubicó entre los principales nombres.

Al margen de la llamativa elección, Titi defendió con solidez a sus candidatos. Por el lado africano, sostuvo que “acaba de ganar el Mundial Sub 20“, mientras que sobre el equipo luso mostró cierta debilidad. “Portugal, la forma en que están jugando, el mediocampo que tienen, junto a Nuno Mendes“, aseveró el ex delantero.

Además, le dedicó un párrafo especial a la figura de Cristiano Ronaldo con una afirmación contundente. “El gran hombre adelante, estoy seguro de que buscará emular lo que hizo Leo (Messi) en Qatar“, sentenció sobre la motivación adicional que tendrá la leyenda portuguesa en lo que sería su última gran cita para alcanzar la gloria con su selección. Por el momento, con sorpresas o no mediante, el tablero sigue acumulando predicciones y la ansiedad crece.

Publicidad
La inesperada revelación de Valu Cervantes sobre la estrecha relación entre Enzo Fernández y Julián Álvarez: “Parecen novios”

ver también

La inesperada revelación de Valu Cervantes sobre la estrecha relación entre Enzo Fernández y Julián Álvarez: “Parecen novios”

La contundente frase de Xabi Alonso sobre la intención de Endrick de irse de Real Madrid: “Esto es la élite”

ver también

La contundente frase de Xabi Alonso sobre la intención de Endrick de irse de Real Madrid: “Esto es la élite”

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

jpasman
toti pasman

Argentina dio ventaja, pero con Placente nos volvimos a ilusionar: héroes igual

Lee también
Quién es el árbitro de Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial de Chile Sub 20
Mundial Sub 20

Quién es el árbitro de Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial de Chile Sub 20

Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde hoy vs. Marruecos por la final del Mundial de Chile Sub 20
Mundial Sub 20

Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde hoy vs. Marruecos por la final del Mundial de Chile Sub 20

La llamativa estrategia de Marruecos para ser “local” ante Argentina en la final del Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

La llamativa estrategia de Marruecos para ser “local” ante Argentina en la final del Mundial Sub 20

Gallardo bajó a la Reserva Juan Cruz Meza, Dadín y De la Cuesta
River Plate

Gallardo bajó a la Reserva Juan Cruz Meza, Dadín y De la Cuesta

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo