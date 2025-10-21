Thierry Henry no eligió a Argentina ni a Francia y sorprendió con sus dos candidatos al Mundial 2026: “No se duerman”

A menos de un año para su inicio, la expectativa por el Mundial de 2026 comienza a ser cada vez más grande y, en consecuencia, los debates sobre quién alzará el certamen empiezan a estar en boca de todos. Incluso de las grandes figuras del fútbol mundial. Así lo demostraron Thierry Henry y el exdefensor inglés Jamie Carragher cuando pusieron sobre la mesa las Selecciones por las que ponen una fichita y se animan de otorgarles el mote de candidatas.

A través de la pantalla de CBC Sports, el primero en exponer sus cartas fue Carragher, quien se inclinó por las opciones más tradicionales. El inglés, basándose en los rendimientos recientes, postuló en primer lugar a nada menos que la Selección Argentina por dos factores. “Son los dueños del título. Será la última vez que veamos a Messi jugando al fútbol, seguramente recibirán un gran apoyo allí, especialmente si tienen partidos en Miami“, opinó el ex Liverpool.

Siguiendo esa línea, completó el podio con “los campeones europeos, España con Lamine Yamal, y Francia con Mbappé“, a quienes consideró “posiblemente los dos mejores jugadores ahora mismo, junto a Dembélé, también en Francia“. “Me resulta muy difícil ver estos torneos y no pensar en Francia“, aseguró Carragher, que cerró: “Diría que un escalón más abajo están Inglaterra, Portugal“.

La inesperada elección de Henry

Sin embargo, el campeón del mundo en 1998, Henry, interrumpió la lista de su compañero con una visión disruptiva. El francés se desmarcó y apostó a pleno por dos selecciones que no suelen estar seguido en la primera línea. “No se duerman con estos equipos“, advirtió Henry antes de nombrar a sus dos elegidos: Marruecos y Portugal, a quien Carragher no ubicó entre los principales nombres.

Al margen de la llamativa elección, Titi defendió con solidez a sus candidatos. Por el lado africano, sostuvo que “acaba de ganar el Mundial Sub 20“, mientras que sobre el equipo luso mostró cierta debilidad. “Portugal, la forma en que están jugando, el mediocampo que tienen, junto a Nuno Mendes“, aseveró el ex delantero.

Además, le dedicó un párrafo especial a la figura de Cristiano Ronaldo con una afirmación contundente. “El gran hombre adelante, estoy seguro de que buscará emular lo que hizo Leo (Messi) en Qatar“, sentenció sobre la motivación adicional que tendrá la leyenda portuguesa en lo que sería su última gran cita para alcanzar la gloria con su selección. Por el momento, con sorpresas o no mediante, el tablero sigue acumulando predicciones y la ansiedad crece.

