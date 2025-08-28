Los 10 mejores partidos de la Champions League 2025/26 tras el sorteo de la fase de liga

Se realizó el sorteo de la próxima edición de la UEFA Champions League y ya todos los equipos participantes conocieron a sus ocho rivales para la fase de liga. Cabe destacar que esta será la segunda edición del certamen europeo más importante a nivel clubes con su novedoso formato sin grupos, y con cruces todos contra todos en ocho fechas previas a las llaves de eliminación directa.

Al culminar la jornada en la que se mostraron los bolilleros a todo el mundo, los 36 participantes de esta Champions tienen definidos a sus contrincantes. Algunos tendrán que viajar hasta el Círculo Polar Ártico para enfrentar a Bodo-Glimt, otros a Kazajistán para ser visitantes del flamante Kairat Almaty.

Además, habrá enormes partidos entre gigantes europeos debido a los cruces entre los equipos de los copones 1 y 2, que integraban a las potencias participantes. Partidazos como la repetición de la final de la Supercopa UEFA entre PSG y Tottenham, o el cruce entre Arsenal y Atlético de Madrid son algunos de los cotejos que deslumbrarán al mundo en esta Champions.

ver también Sorteo de la Champions League 2025/26: formato, cruces confirmados y minuto a minuto

Sin embargo, hay incluso 10 partidos más atractivos y parejos para ver en esta fase liga de la Orejona. Desde el 16 de septiembre comenzará a rodar la pelota en esta edición de la Champions League, que se podrá ver por completo a través de Disney +.

Fase de liga de la UEFA Champions League: los 10 mejores partidos

PSG – Bayern Múnich

Bayern Múnich – Chelsea

Chelsea – Barcelona

Real Madrid – Manchester City

Liverpool – Real Madrid

Inter de Milán – Liverpool

Atlético de Madrid – Inter de Milán

Real Madrid – Juventus

Liverpool – Atlético de Madrid

PSG – Barcelona

*Los días y horarios de cada partido se conocerán el próximo sábado 30 de agosto.

El dinero en premios que repartirá la UEFA en la Champions League 2024/25

Respecto a la edición anterior, la UEFA informó que habrá un incremento del 21% en premios. Serán 2.470 millones de euros a repartir para los equipos participantes desde la fase de liga hasta el final. Por el simple hecho de competir, los 36 equipos recibirán 18,6 millones de euros, por cada victoria se sumarán 2,1 millones más y por cada empate serán 700 mil. Quienes avances a octavos de final recibirán 11 millones, por avanzar a cuartos serán 12,5 millones más, los mejores cuatro obtendrán 15 más. Los finalistas se aseguran 18,5 millones más y el vencedor sumará otros 6,5 millones.

Publicidad