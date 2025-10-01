Es tendencia:
Por qué no juega Ousmane Dembélé hoy en PSG vs. Barcelona por la Champions League

El flamante ganador del Balón de Oro no podrá ser parte del partido más atractivo de la segunda jornada de la fase de liga.

Por Juan Ignacio Portiglia

El flamante ganador del Balón de Oro será la gran ausencia del campeón defensor en su visita a España.
© Getty ImagesEl flamante ganador del Balón de Oro será la gran ausencia del campeón defensor en su visita a España.

El Estadio Olímpico de Montjuic recibe al que sin dudas es uno de los mejores partidos que podía ofrecer la fase de liga de la Champions League, pues tendrá al Barcelona haciendo de local ante el campeón defensor PSG. Ambos equipos salieron victoriosos de sus estrenos: los españoles 2-1 en condición de visitante ante Newcastle; los franceses goleando 4-0 al Atalanta en el Parque de los Príncipes.

El encuentro, que podrá verse por Disney+, bien podría haberse presentado también como la oportunidad de ver cara a cara a los dos futbolistas que mayor cantidad de votos recibieron en la última edición del Balón de Oro: Ousmane Dembélé y Lamine Yamal. Sin embargo, el francés, quien se llevó el galardón, no forma parte de la lista de jugadores convocados por Luis Enrique.

¿Por qué no juega Ousmane Dembélé vs. Barcelona?

Ousmane Dembélé ya acumula casi un mes inactivo a causa de la lesión que sufrió representando a la Selección de Francia el pasado 5 de septiembre ante Ucrania, por las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial de 2026. Al momento de darse a conocer su parte médico, se refirió a una lesión en el isquiotibial derecho que lo obligaría a afrontar una recuperación de un mes y medio.

La situación generó gran polémica en Francia, porque según el portal RMC Sport PSG había solicitado especialmente a Didier Deschamps que este no participara del encuentro debido a que acarreaba una fatiga muscular. El seleccionador lo relegó al banco de suplentes, pero dio lugar a su ingreso en el complemento. A diez minutos del final de un partido que no logró terminar, pues tuvo que ser sustituido a los 81 minutos a causa de esa lesión.

Ousmane Dembélé lleva casi un mes de recuperación.

Ousmane Dembélé lleva casi un mes de recuperación.

Por esa razón, Ousmane Dembélé tampoco había podido ser parte del estreno del campeón defensor de la Champions League ante Atalanta y llegaría con lo justo para la tercera presentación del equipo en el certamen: el 21 de octubre visitando a Bayer Leverkusen.

Las formaciones de Barcelona y PSG

Barcelona saldría a la cancha con Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Pedri, Frenkie De Jong, Dani Olmo; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Ferran Torres.

PSG haría lo propio con Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Willian Pacho, Lucas Beraldo, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Kang In Lee, Senny Mayulu; Bradley Barcola, Gonçalo Ramos e Ibrahim Mbaye.

