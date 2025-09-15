Es tendencia:
Preocupación por Julián Álvarez: el motivo por el que es duda para Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League

El Colchonero abrirá la Fase de Liga con un partido de máxima exigencia y el Cholo Simeone se expone a no contar con su principal figura.

Por Agustín Vetere

Julián Álvarez, delantero de Atlético de Madrid.
Por segunda edición, la UEFA Champions League arranca con 36 participantes que se enfrentarán en la peculiar Fase de Liga. En total, cada equipo afrontará 8 compromisos y a Atlético de Madrid le tocó uno de los peores rivales posibles para hacer su debut en el evento.

El elenco comandado por el Cholo Simeone abrirá su camino en el certamen europeo nada menos que ante Liverpool en Anfield Road. El Atleti ya piensa en este compromiso ante los campeones de la Premier League, el miércoles 17 de septiembre a las 16, hora argentina.

En ese contexto, Atlético de Madrid viene de tomar aire con la victoria ante Villarreal que lo sacó del fondo de la tabla en LaLiga. Sin embargo, el cuerpo técnico aún lamenta el estado físico con el que terminaron algunos de sus jugadores, incluido Julián Álvarez.

La Araña sufrió una pequeña distensión en la rodilla y fue reemplazado en el entretiempo ante el Submarino Amarillo. Ante este panorama, el periodista Rubén Uría adelantó que aunque podría sumar minutos, la idea de Simeone es no arriesgarlo, por lo que es una duda su presencia ante los Reds.

En la misma línea, hay pocas chances de que David Hancko pueda estar apto este miércoles y podría sumarse a las bajas confirmadas de Thiago Almada, José María Giménez y Álex Baena. En cuanto a noticias positivas, el Cholo podrá contar con Nicolás González y Robin Le Normand.

Los partidos de Atlético de Madrid en la Fase de Liga de la Champions League

  • Miércoles 17/09 – Liverpool vs. Atlético de Madrid
  • Martes 30/09 – Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt
  • Martes 21/10 – Arsenal vs. Atlético de Madrid
  • Martes 4/11 – Atlético de Madrid vs. Unión St. Gilloise
  • Miércoles 26/11 – Atlético de Madrid vs. Inter de Milán
  • Martes 9/12 – PSV Eindhoven vs. Atlético de Madrid
  • Miércoles 21/01 – Galatasaray vs. Atlético de Madrid
  • Miércoles 28/01 – Atlético de Madrid vs. Bodo Glimt
Los participantes de la UEFA Champions League 2025-26

ver también

ver también

agustín vetere
Agustín Vetere

