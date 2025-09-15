Los hinchas de la Universidad de Chile lo volvieron a hacer: nuevamente se vieron vinculados con disturbios. Ocurrió luego de obtener la Supercopa al vencer 3-0 a Colo Colo, cuando los fanáticos se autoconvocaron a la ciudad deportiva del club para celebrar el título. Aunque esta vez su impacto no estuvo ligado al fútbol, sino que fueron responsables de la interrupción de nada menos que un partido de tenis.

Minutos más tarde de su consagración nacional, la barra de U de Chile, conocida como Los de Abajo, publicó a través de sus redes sociales una invitación para festejar. El tema es que la sede se encontraba a escasos metros Court Central Anita Lizana, el complejo tenístico en el que se estaba llevando a cabo la serie entre Chile y Luxemburgo por la Copa Davis.

Poco pareció importarle a los hinchas de la U lo que ocurría en el mundo de la raqueta y estuvieron lejos de moderarse. La celebración del título contó con fuegos artificiales y bombas de estruendo, obligando a que el tercer duelo de la llave, protagonizado por Daniel Núñez (737°) y Louis Van Herck (669°), debiera interrumpirse en reiteradas ocasiones.

El flyer de la barra de U de Chile anunciando la reunión para los festejos por la Supercopa.

Finalmente, el encuentro terminó siendo favorable para el jugador chileno por 6-7, 6-4 y 10-4 (super tie-break), aunque su rival evidenció su molestia por el contexto en más de una oportunidad. Con el triunfo, Chile se llevó la serie por 4-0 y, al igual que Argentina, consiguió un lugar en las Qualifiers para el Final 8 de la edición 2026.

“Al principio yo no sabía por qué eran los ruidos, después le pregunté a gente de mi staff y me contaron que hubo una final del fútbol y que estaban celebrando“, señaló en conferencia de prensa Nicolás Massú, capitán del equipo chileno, sobre los sucesos ocurridos en medio del partido. Y, a pesar de no estar de acuerdo con lo ocurrido, expresó: “Uno ya está acostumbrado, son tantos años en el circuito, tantas anécdotas que me han pasado alrededor del mundo, que estas cosas ya las tomo con más naturalidad“.

Nuevos incidentes con al policía

Sin embargo, la historia no terminó allí y los hinchas de la Universidad redoblaron la apuesta. Es que al momento de desconcentrar la zona en la que se desarrollaron los festejos, varios fanáticos tuvieron un enfrentamiento con los Carabineros (principal institución de policía uniformada del país) en medio de la calle. La situación escaló al punto de que una estación de subte cercana debió ser cerrada momentáneamente por precaución y los efectivos decidieron recurrir al uso de camiones hidrantes y lanza gases.

La Supercopa pudo desarrollarse con normalidad gracias fuerte operativo de seguridad. El partido se desarrolló en la cancha de Unión Española con aforo reducido en un 50 por ciento (de 20 a 10 mil hinchas) y la presencia de 400 guardias dentro del estadio. Además, se instalaron 40 cámaras de seguridad dentro y fuera del estadio, sumado a la puesta en funcionamiento de rejas en los alrededores para que el ingreso sea lo más ordenado posible.

Vale recordar que las medidas fueron rigurosas no solo debido al antecedente entre U de Chile e Independiente en Avellaneda, por Copa Sudamericana, sino también por lo ocurrido en el último clásico trasandino a fines de agosto, en el que falleció un hincha de Colo Colo por intentar cambiarse de tribuna.

