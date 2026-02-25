El club de la infancia de Prestianni salió a defenderlo tras la suspensión de UEFA: “Nunca agaches la cabeza”

El presente de Gianluca Prestianni en el Benfica está marcado por la suspensión que le impuso UEFA hasta definir una sanción respecto a las denuncias por racismo que Vinícius Jr. y el Real Madrid iniciaron en su contra en lo que fue el partido de ida de los 16avos de final de la Champions League.

Y si bien parece que el argentino enfrenta una batalla en desventaja, no es únicamente el apoyo de su club el que tiene, ya que desde Argentina también han reflejado su respaldo al futbolista surgido de Vélez. En las últimas horas, quien se pronunció fue el Club Juventud Unida de Futsal, donde Prestianni dio sus primeros pasos.

Prestianni fue suspendido temporalmente. (Getty)

Los de Ciudadela compartieron una publicación en Instagram, en la que mostraron su apoyo total a Prestianni y se jactaron de los valores inculcados al futbolista dentro de su institución, a la vez que apuntaron contra aquellos que lo acusan.

“Gian: Los que te conocemos de chiquito te apoyamos, porque sabemos bien quién sos. Nunca agaches la cabeza frente a quienes hoy te acusan, porque ninguno de esos tienen la ficha limpia. Te enfrentás a un grupo poderoso que piensan que son dueños de la moral y la razón”, expresó el club.

“Nuestra institución no avala bajo ningún punto de vista el racismo, lo repudiamos. Pero sabemos y confiamos que nunca actuaste de esa manera y esa es la razón por la cual estamos con vos. Señor Kylian Mbappé, el 25 se llama Gianluca Prestianni, Gian para los amigos”, completó.

Con la suspensión activa y la sanción pendiente, Prestianni no podrá jugar el partido ante el Real Madrid de este miércoles, en el que se definirá el futuro del Benfica en la Champions League. Aunque el argentino viajó igualmente para apoyar a sus compañeros en este partido clave.

