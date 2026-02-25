Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

El club de la infancia de Prestianni salió a defenderlo tras la suspensión de UEFA: “Nunca agaches la cabeza”

Juventud Unida compartió una emotiva publicación en la que respaldó al futbolista argentino ante el presente que le toca vivir en el fútbol europeo.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Gianluca Prestianni recibió el apoyo de su club de la infancia
© GettyGianluca Prestianni recibió el apoyo de su club de la infancia

El presente de Gianluca Prestianni en el Benfica está marcado por la suspensión que le impuso UEFA hasta definir una sanción respecto a las denuncias por racismo que Vinícius Jr. y el Real Madrid iniciaron en su contra en lo que fue el partido de ida de los 16avos de final de la Champions League.

Y si bien parece que el argentino enfrenta una batalla en desventaja, no es únicamente el apoyo de su club el que tiene, ya que desde Argentina también han reflejado su respaldo al futbolista surgido de Vélez. En las últimas horas, quien se pronunció fue el Club Juventud Unida de Futsal, donde Prestianni dio sus primeros pasos.

Prestianni fue suspendido temporalmente. (Getty)

Prestianni fue suspendido temporalmente. (Getty)

Los de Ciudadela compartieron una publicación en Instagram, en la que mostraron su apoyo total a Prestianni y se jactaron de los valores inculcados al futbolista dentro de su institución, a la vez que apuntaron contra aquellos que lo acusan.

“Gian: Los que te conocemos de chiquito te apoyamos, porque sabemos bien quién sos. Nunca agaches la cabeza frente a quienes hoy te acusan, porque ninguno de esos tienen la ficha limpia. Te enfrentás a un grupo poderoso que piensan que son dueños de la moral y la razón”, expresó el club.

“Nuestra institución no avala bajo ningún punto de vista el racismo, lo repudiamos. Pero sabemos y confiamos que nunca actuaste de esa manera y esa es la razón por la cual estamos con vos. Señor Kylian Mbappé, el 25 se llama Gianluca Prestianni, Gian para los amigos”, completó.

Publicidad

Con la suspensión activa y la sanción pendiente, Prestianni no podrá jugar el partido ante el Real Madrid de este miércoles, en el que se definirá el futuro del Benfica en la Champions League. Aunque el argentino viajó igualmente para apoyar a sus compañeros en este partido clave.

En síntesis

  • UEFA suspendió a Gianluca Prestianni tras denuncias por racismo de Vinícius Jr. y Real Madrid.
  • El club Juventud Unida de Futsal publicó un comunicado respaldando públicamente al futbolista argentino.
  • La institución de Ciudadela rechazó las acusaciones y apuntó directamente contra el jugador Kylian Mbappé.
Publicidad
Germán Celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

jpasman
Toti Pasman

Grandeza total de Gallardo para despedirse de River: vio que la situación no daba para más y dio un paso al costado

Lee también
La denuncia a Vinícius con la que Prestianni se defiende ante UEFA: "Me llamó enano"
Fútbol europeo

La denuncia a Vinícius con la que Prestianni se defiende ante UEFA: "Me llamó enano"

Tras confirmar la pena de Prestianni, UEFA advierte posible sanción a Vinícius
Fútbol europeo

Tras confirmar la pena de Prestianni, UEFA advierte posible sanción a Vinícius

El Mundial de Clubes 2029 será de 48 equipos
Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes 2029 será de 48 equipos

Tras la renuncia de Marcelo Gallardo en River, otro equipo del fútbol argentino despidió a su entrenador
Fútbol Argentino

Tras la renuncia de Marcelo Gallardo en River, otro equipo del fútbol argentino despidió a su entrenador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo