La sede que saca ventaja para llevarse la semifinal de la Copa Argentina entre River e Independiente Rivadavia

El Millonario y la Lepra se enfrentarán por las semifinales de la Copa Argentina tras eliminar a Racing y Tigre, respectivamente.

Maximiliano Salas y Sebastián Villa, principales figuras de River e Independiente Rivadavia.
Más allá de lo que fue la derrota de River en el Gigante de Arroyito ante Rosario Central y el empate de Independiente Rivadavia, en Avellaneda, frente a Racing, ambos empiezan a pensar en lo que será la semifinal de la Copa Argentina.

Por el momento, la organización no confirmó la fecha ni la sede en la que se llevará a cabo el encuentro, pero sí empiezan a aparecer ciudades y estadios con muchísimas chances de acaparar las acciones. Y después de lo que fue el último cruce que tuvo el Millonario por este certamen, la ciudad de Rosario no es la principal apuntada para el juego.

Según pudo saber BOLAVIP, es la provincia de Córdoba la que pica en punta para albergar una de las semifinales, ya que el otro cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano se disputaría en el Gigante de Arroyito. Cabe destacar que no solo la distancia entre Buenos Aires-Mendoza-Córdoba es lo la pone por encima de otras ciudades, sino que también la capacidad del Estadio Mario Alberto Kempes. En cuanto a las fechas, las que mayor asidero poseen son el 23 y/o el 24 de octubre.

Por debajo de la provincia que está ubicada en el centro del país, aparecen Rosario y Santiago del Estero, en dicho orden, para quedarse con el cotejo. Pero el aforo de los estadios de Rosario Central, como así también el Madre de Ciudades, es inferior (46.955 y 42.000, respectivamente), y para un encuentro de semejante envergadura no se podría costear la cantidad de entradas a disposición.

Estadio Mario Alberto Kempes. (Demian Alday/Getty Images)

El cuadro de la Copa Argentina

