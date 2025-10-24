Es tendencia:
Por qué a Boca le conviene que River le gane a Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

Pese a la rivalidad, al Xeneize le serviría más una victoria del Millonario que una de la Lepra mendocina. El motivo.

Por Joaquín Alis

Leandro Paredes y Juanfer Quintero, referentes de Boca y River.
Desde las 22.10 de este viernes, River e Independiente Rivadavia se verán las caras en Córdoba buscando ser finalistas de la Copa Argentina. El ganador enfrentará Argentinos Juniors (eliminó a Belgrano el jueves) en una final que, dependiendo de los resultados en el Torneo Clausura, puede definir el futuro de Boca Juniors.

El Xeneize deberá prestar atención a lo que suceda en el Estadio Mario Alberto Kempes, ya que puede ser determinante para su presencia en la Copa Libertadores 2026. En caso de que avance el Millonario, el equipo dirigido por Claudio Úbeda podría verse beneficiado deportivamente.

Si la final de la Copa Argentina es River vs. Argentinos, estará protagonizada por dos equipos que hoy se ubican en zona de Copa Libertadores por la tabla anual. Esto quiere decir que, sea quien sea el ganador, se liberaría un cupo, siempre y cuando ambos mantengan esas posiciones hasta el final del Clausura.

Hoy, los de Gallardo son 2° y el Bicho 3° (repechaje). Con el panorama actual, sería Deportivo Riestra (4°) el beneficiado. Sin embargo, cabe recordar que el equipo de la Ribera jugará este lunes su partido pendiente ante Barracas Central y una victoria le permitiría escalar posiciones.

Así está la pelea por ingresar a la Libertadores 2026

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Central (LIB)592836:142216111
2River (LIB)522941:212014105
3Argentinos (Rep. – LIB)512939:19201496
4Riestra (SUD)512931:161513124
5Boca (SUD)502843:21221486

Hora y TV de River vs. Independiente Rivadavia por Copa Argentina

El encuentro entre River Plate e Independiente Rivadavia, correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina 2025, se llevará a cabo este viernes 24 de octubre, desde las 22.10 horas de la República Argentina, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Publicidad

Este importante duelo entre el Millonario y la Lepra mendocina podrá visualizarse, de manera exclusiva, por la pantalla de TyC Sports. A su vez, también podrá seguirse por la plataforma de TyC Sports Play.

joaquín alis
Joaquín Alis

