Por qué a Boca le conviene que River le gane a Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

Desde las 22.10 de este viernes, River e Independiente Rivadavia se verán las caras en Córdoba buscando ser finalistas de la Copa Argentina. El ganador enfrentará Argentinos Juniors (eliminó a Belgrano el jueves) en una final que, dependiendo de los resultados en el Torneo Clausura, puede definir el futuro de Boca Juniors.

El Xeneize deberá prestar atención a lo que suceda en el Estadio Mario Alberto Kempes, ya que puede ser determinante para su presencia en la Copa Libertadores 2026. En caso de que avance el Millonario, el equipo dirigido por Claudio Úbeda podría verse beneficiado deportivamente.

Si la final de la Copa Argentina es River vs. Argentinos, estará protagonizada por dos equipos que hoy se ubican en zona de Copa Libertadores por la tabla anual. Esto quiere decir que, sea quien sea el ganador, se liberaría un cupo, siempre y cuando ambos mantengan esas posiciones hasta el final del Clausura.

Hoy, los de Gallardo son 2° y el Bicho 3° (repechaje). Con el panorama actual, sería Deportivo Riestra (4°) el beneficiado. Sin embargo, cabe recordar que el equipo de la Ribera jugará este lunes su partido pendiente ante Barracas Central y una victoria le permitiría escalar posiciones.

Así está la pelea por ingresar a la Libertadores 2026

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Central (LIB) 59 28 36:14 22 16 11 1 2 River (LIB) 52 29 41:21 20 14 10 5 3 Argentinos (Rep. – LIB) 51 29 39:19 20 14 9 6 4 Riestra (SUD) 51 29 31:16 15 13 12 4 5 Boca (SUD) 50 28 43:21 22 14 8 6

Hora y TV de River vs. Independiente Rivadavia por Copa Argentina

El encuentro entre River Plate e Independiente Rivadavia, correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina 2025, se llevará a cabo este viernes 24 de octubre, desde las 22.10 horas de la República Argentina, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Publicidad

Publicidad

Este importante duelo entre el Millonario y la Lepra mendocina podrá visualizarse, de manera exclusiva, por la pantalla de TyC Sports. A su vez, también podrá seguirse por la plataforma de TyC Sports Play.

ver también Los hinchas de River estallaron por la goleada de Liga de Quito ante Palmeiras en la Copa Libertadores: “Les tendría que dar vergüenza”