¿Úbeda patea el tablero? El posible 11 de Boca para visitar a Barracas sin Ander Herrera y con sorpresas

El próximo lunes, Boca jugará uno de los partidos más importantes de la temporada ante Barracas Central. El equipo dirigido por Claudio Úbeda necesita ganar para escalar posiciones en la tabla anual y acomodarse en su zona en el Torneo Clausura. Luego de la sorpresiva derrota ante Belgrano en La Bombonera, el entrenador piensa hacer más de un cambio.

Es que la costumbre del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo de tocar la alineación lo menos posible podría llegar a su fin este lunes. En la última práctica, el ‘Sifón’ no solo paró un equipo con el reemplazante de Rodrigo Battaglia, sino con una nueva modificación táctica en el mediocampo.

Cuando parecía que Ander Herrera tenía todos los números para meterse en el equipo, el estratega paró a Milton Delgado al lado de Paredes en la mitad de la cancha. El subcampeón del mundo sub 20 corre con serias chances de ganarse un lugar en la formación titular.

La sorpresa estuvo en la otra variante, ya que el DT se vio obligado a reemplazar a Brian Aguirre por un cuadro grupal, pero lo hizo con un futbolistas de diferentes características. En lugar de poner a Exequiel Zeballos, su sucesor natural, sumó a Williams Alarcón al medio.

De esta manera, Boca podría presentarse en el Estadio Claudio Tapia con un cambio de esquema, con una alineación pensada para ganar tenencia, sacrificando el desequilibrio. La gran incógnita también está en la delantera: sin Cavani y con el doble nueve en flojo nivel, ¿habrá lugar para un atacante de otras características?

El posible 11 de Boca

De acuerdo a lo que paró el pasado jueves, Boca podría formar con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

El encuentro del próximo lunes se llevará a cabo a las 16 en el Estadio Claudio Fabián Tapia y se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de ESPN Premium. El mismo corresponde a la fecha 12 del Torneo Clausura, que había sido reprogramada por la muerte de Miguel Ángel Russo.

