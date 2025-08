Se viene el partido del morbo entre River y Racing: Maxi Salas puede gritarle un gol a la Academia

Se viene el partido del año. Estamos a un triunfo previsible y lógico de River ante Unión de Santa Fe de tener el cruce del morbo. River vs. Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina. Un mata-mata. Un Marcelo Gallardo vs. Gustavo Costas. Un Jorge Brito y Stefano Di Carlo vs. Diego Milito. Maxi Salas contra Racing, contra Costas y contra la hinchada.

¿Se imaginan ustedes a Maxi Salas haciéndole un gol a Racing y gritándoselo a Milito y a Sebastián Saja? Sería tremendo. Sí, River y Racing, los dos grandes que queda en la Copa Argentina, con lo cual son los grandes candidatos a quedarse con el título.

Este escenario obliga a Boca a hacerse hincha de River en la Copa Argentina para que el Millonario o Argentinos Juniors, que pelean en la tabla general para jugar la Copa Libertadores del año que viene, sean los campeones y le liberen al Xeneize una plaza hacia abajo.

River va por su cuarta Copa Argentina de la mano del Muñeco Gallardo y Racing quiere la primera con Costas, el de los milagros, el que consiguió la Sudamericana, el que consiguió la Recopa, el que sueña con la Libertadores y, por qué no, con ganar esta Copa Argentina. Se le presenta un escollo muy duro en su camino como es el Millonario y con su pollo, con Maxi Salas.

ver también Boca deberá alentar a River en la Copa Argentina