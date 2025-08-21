Es tendencia:
Dura acusación del ex titular de APreViDe tras la violencia en cancha de Independiente: “No se vende una bondiola sin que una parte vaya a la policía”

Juan Manuel Lugones hizo un análisis del reparto de responsabilidades por los graves incidentes que se desarrollaron en el Estadio Libertadores de América.

Por Juan Ignacio Portiglia

© AFP via Getty Images"No se vende una bondiola sin que una parte vaya a la policía"

Juan Manuel Lugones, ex titular de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte, hizo un análisis del reparto de responsabilidades en los graves incidentes que tuvieron lugar en el Estadio Libertadores de América entre barras de Independiente y Universidad de Chile, en el marco del partido revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Ayer quedó claro que el mismo abandono que uno puede sentir en la calle, también lo siente en la cancha. La policía, esos 650 efectivos que se pagaron, decidieron no meterse en el tema. También se contrataron 150 agentes de seguridad privada, sin ningún tipo de profesionalismo para contener. Es común que te cobren por 650 y vayan menos. Nos mostraron que tienen un acuerdo con la barra para liberar la zona“, comenzó diciendo sobre la pasividad policial.

“No es cierto que la policía no puede entrar a una tribuna. Es una decisión no entrar. Pero también falló la prevención, porque la barra de la Universidad de Chile es peligrosa. Se hacen llamar Los de Abajo y está vinculada al delito. Sus líderes están acusados de asesinato. Y sin embargo llegaron a cancha de Independiente como si nada. No hubo un operativo policial que los parara“, agregó.

Según Juan Manuel Lugones, uno de los grandes problemas que tiene la prevención de la violencia en el fútbol está ligada a la complicidad y la corrupción policial relacionad a los barras. También a la triste realidad que hace del fútbol “una caja de recaudación” para la policía.

“La Comisaría Primera de Avellaneda, que tiene a cargo los dos estadios más importantes (Independiente y Racing) no deja que se venda una bondiola sin que una parte vaya a la policía. También hay otra cosa que no se comenta y son los controles de UTEDyC (Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles). La mayoría son buena gente y van a trabajar, pero también hay una banda que cobra para dejarte entrar sin tu entrada”, señaló.

Reparto de responsabilidades

Lugones explicó que si bien CONMEBOL establece que es el club local quien debe garantizar la seguridad en los eventos deportivos bajo su órbita, resulta imposible quitar responsabilidad a la policía por los episodios violentos que se sucedieron este miércoles en Avellaneda.

“CONMEBOL hace responsable de todo al equipo local, que tiene que garantizar la seguridad. De acuerdo a sus normas, el responsable de la seguridad y del armado de todo es Independiente. Ahora, CONMEBOL tiene la pretensión de ser un órgano supranacional, que está por encima de las jerarquías de las policías de cada lugar. Hay una responsabilidad del club, pero también de la policía”, resaltó.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

