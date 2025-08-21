Lo que pasó entre Independiente y la U de Chile en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue un horror. Resulta doloroso ver el grado de violencia, la falta de interés por la vida del otro, la falta de acción de quienes deben garantizar la mínima seguridad. Es cierto que hubo violencia de ambos lados, que los hinchas de la Universidad de Chile fueron decididos a producir incidentes cuando empezaron a arrojar proyectiles desde la tribuna alta a la baja.

Hubo piedras, caños, inodoros, bengalas, materia fecal y hasta butacas arrojadas, todo porque la seguridad consideró que no había que poner personal para impedir que eso suceda, tampoco se explica cómo no había una reja o red que cuide a los hinchas del Rojo que quedaron desprotegidos en la popular. Ahora bien, eso estuvo pésimo, pero no da lugar a la barbarie que protagonizó la barra de Independiente. Golpear salvajemente hasta dejar inconsciente a alguien, desnudar y humillar a otra persona lejos está de estar avalado por la violencia previa. Todo fue un desastre y la Conmebol tomará las medidas necesarias con sanciones que prometen ser ejemplares.

¿Qué sanciones podrían recibir Independiente y la U de Chile?

El Reglamento Disciplinario de la Conmebol indica en su artículo 18:

a) Advertencia.

b) Reprensión, amonestación o apercibimiento.

c) Multa económica, que nunca será inferior a CIEN DÓLARES AMERICANOS (USD 100) ni superior a CUATROCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 400.000).

d) Anulación del resultado de un partido.

e) Repetición de un partido.

f) Deducción de puntos.

g) Determinación del resultado de un partido.

h) Obligación de jugar un partido a puerta cerrada.

i) Cierre total o parcial del estadio.

j) Prohibición de jugar un partido en un estadio determinado.

k) Obligación de jugar un partido en un tercer país.

l) Descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones.

m) Retirada de un título o premio.

n) Retirada de licencia.

o) Prohibición de venta y/o compra de boletos.

Cabe destacar que, al ser cancelado y no suspendido el partido, no se reanudará, por lo que lo más probable es que ambos equipos queden eliminados de la competición, aunque esto todavía no es oficial.

El comunicado inicial de la Conmebol

La casa madre del fútbol sudamericano informó: “La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”.

Así anunció la cancelación del partido por parte de la Conmebol. (Foto: @Sudamericana).

“Así mismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones”, agregó.

Así comunicaron Independiente y la U de Chile la cancelación del partido en sus redes

Independiente utilizó sus redes sociales oficiales para comunicar la decisión de la Conmebol: “El partido por la vuelta de los Octavos de Final ha sido oficialmente suspendido por los incidentes”. Anteriormente, había posteado: “El encuentro se encuentra provisoriamente suspendido por desmanes en la tribuna de la Universidad de Chile. A la espera de una resolución, los equipos se retiraron a los vestuarios”.

Por su parte, el elenco chileno publicó: “La CONMEBOL anunció oficialmente la cancelación del partido de vuelta ante Independiente, por lo que quedaremos a la espera de la resolución de la instancia correspondiente. Sin embargo, en estos momentos, lo deportivo pasa a segundo plano. Nuestra máxima preocupación es conocer el estado de los hinchas agredidos brutalmente en el Estadio Libertadores de América. Lo ocurrido hoy no debe suceder en ningún estadio ni lugar. Una cancha no puede ser escenario de imágenes como las que fuimos testigos”.

