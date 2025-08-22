El repudio de Marcelo Díaz contra la hinchada de Independiente tras la barbarie ante Universidad de Chile: “No tuvieron respeto por la vida humana”

A pesar de que transcurrieron cerca de 48 horas de los hechos más graves de violencia que se hayan visto en el último tiempo, donde las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile se enfrentaron en la tribuna Sur Alta del Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, aún no hay claridad de lo que ocurrirá con el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Todavía hay muchos hinchas detenidos, otros heridos que están recuperándose en los diferentes hospitales y clínicas de la zona de Avellaneda. Pero luego de lo que ocurrió, el plantel del Bulla llegó a Santiago de Chile y fue Marcelo Díaz, uno de los referentes, quien hablo con los medios de comunicación presentes en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

El mediocampista de 38 años con pasado en Racing lamentó todo lo sucedido, y además de cuestionar las declaraciones de Néstor Grindetti, el presidente del Rojo, cuestionó a la hinchada del club argentino: “Estamos muy preocupados por nuestra gente que ha sido brutalmente agredida”, comenzó diciendo. Pero sus frases no quedaron allí.

“Estamos con mucha tristeza, tenemos mucha pena por lo ocurrido en Argentina. No pudimos hacer nada incluso mirando desde adentro de la cancha”, exclamó. Tras asegurar que había “familiares y amigos” en la tribuna donde se desataron los incidentes, que fueron lo más similar a un motín penitenciario, apuntó de lleno contra el mandamás de Independiente por sus polémicos dichos: “Ahora escuchaba declaraciones de su presidente. En vez de preocuparse por la integridad física y humana de los hinchas se preocupaba por cuestiones futbolísticas“, expresó. “Me parece fuera de contexto, algo repudiable”, agregó.

La barbarie de Avellaneda.

Por otra parte, repudió a los barras-bravas del Rojo: “Solamente nos tiene que importar la seguridad y la salud de todos los hinchas porque me imagino que también del equipo de ellos hay hinchas que están lastimado. Lo importante es la vida humana y ellos no han tenido respeto por ello“. Además, criticó el accionar de las fuerzas de seguridad y el operativo que se montó tanto dentro como fuera del estadio. “Fue un evento deportivo con muy poca garantía de seguridad. Hinchas de Independiente entraron a la cancha, otros a nuestros hinchas que se retiraban del estadio. Es una situación que no puede volver a ocurrir, que no tenemos que normalizar“, finalizó.

¿Qué había dicho Grindetti sobe los episodios de violencia?

Néstor Grindetti, presidente del Rojo, hizo polémicas declaraciones a TyC Sports intentando minimizar la responsabilidad del club. “Vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente, que no ha tenido nada que ver. El comienzo y la continuidad del problema fue con los simpatizantes de la Universidad de Chile. Corresponde claramente una sanción al club chileno”, señaló.

Y agregó: “Lo que pasó fue lamentable. Terminó todo en una cosa lamentable. El comportamiento de los hinchas de la U es lamentable. Nos destrozaron los baños para tirar los restos. El partido no daba para ese tipo de violencia. No estamos acostumbrados a estos comportamientos, porque nuestros hinchas tienen un comportamiento ejemplar. Nosotros iremos a defender nuestra posición en todas las instancias correspondientes. Por todo lo que vió todo el mundo, si todos se ponen una mano en el corazón, los responsables son los simpatizantes de la Universidad de Chile. Estamos esperando un comunicado de la Conmebol”.

