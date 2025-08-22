Un histórico ex jugador chileno destrozó al fútbol argentino tras la violencia en cancha de Independiente: “Vergüenza mundial”

Los episodios de violencia que hinchas de Independiente y Universidad de Chile protagonizaron el miércoles en el Estadio Libertadores de América, que llevaron a que CONMEBOL decidiera la cancelación del partido revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana, siguen generando repercusiones a un lado y el otro de la cordillera.

Un exjugador de gran identificación con el equipo universitario que tomó la palabra recientemente fue David Pizarro, quien además de repudiar los graves incidentes apuntó con dureza a la idiosincrasia del fútbol argentino. “Ellos tienen una religión que es ‘ganar como sea'”, expresó desde sus redes sociales.

De amplio recorrido internacional, defendiendo las camisetas de Udinese, Inter de Milán, Manchester City, Roma y Fiorentina, el exmediocampista que se retiró en 2018 jugando para la Universidad de Chile aseguró no haber visto nunca antes un episodio tan brutal como el de la noche del miércoles en Avellaneda, minimizando la responsabilidad que los fanáticos chilenos tuvieron en el origen del mismo.

“¿En qué lugar del mundo ponen al visitante en el mismo sector de la hinchada local? Solo me queda mandar un abrazo a quienes sufrieron el terror de anoche. Ah, me olvidaba… Conmebol, ¿todo bien?”, escribió Pizarro en una de las historias que compartió desde su cuenta de Instagram.

Los escándalos en Independiente vs. U de Chile.

El ex jugador que defendió la camiseta de la Selección de Chile entre 1999 y 2015 criticó también la postura de la dirigencia de Independiente, expuesta por su presidente Néstor Grindetti: “Seguramente ya está en Asunción con los videos con IA. Vergüenza mundial”, manifestó.

Publicidad

Publicidad

¿Qué había dicho Grindetti sobe los episodios de violencia?

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, hizo polémicas declaraciones a TyC Sports intentando minimizar la responsabilidad del club. “Vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente, que no ha tenido nada que ver. El comienzo y la continuidad del problema fue con los simpatizantes de la Universidad de Chile. Corresponde claramente una sanción al club chileno”, señaló.

Y agregó: “Lo que pasó fue lamentable. Terminó todo en una cosa lamentable. El comportamiento de los hinchas de la U es lamentable. Nos destrozaron los baños para tirar los restos. El partido no daba para ese tipo de violencia. No estamos acostumbrados a estos comportamientos, porque nuestros hinchas tienen un comportamiento ejemplar. Nosotros iremos a defender nuestra posición en todas las instancias correspondientes. Por todo lo que vió todo el mundo, si todos se ponen una mano en el corazón, los responsables son los simpatizantes de la Universidad de Chile. Estamos esperando un comunicado de la Conmebol”.