Grindetti, presidente de Independiente, polémico tras la violencia en la Copa Sudamericana: “Corresponde una sanción al club chileno”

Conmebol canceló el partido entre Independiente y Universidad de Chile, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, debido a que los hinchas chilenos protagonizaron varios incidentes de gravedad que luego continuaron con la irrupción de los fanáticos del Rojo, quienes respondieron con mayor violencia y vehemencia.

Una vez que los incidentes culminaron, y la policía pudo detener a más de 350 personas, quien rompió el silencio fue el presidente de Independiente, Néstor Grindetti. Pero no lo hizo con las mejores declaraciones posibles, dado a que responsabilizó solamente a los chilenos de lo que ocurrió y desligó por completo a los simpatizantes del club de Avellaneda.

En diálogo con TyC Sports, fue contundente y exclamó que viajarán hasta Paraguay para reunirse con las autoridades de Conmebol para resolver la situación: “Vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente, que no ha tenido nada que ver”, indicó. Y detalló: “El comienzo y la continuidad del problema fue con los simpatizantes de la Universidad de Chile. Corresponde claramente una sanción al club chileno”.

“Lo que pasó fue lamentable. Terminó todo en una cosa lamentable. El comportamiento de los hinchas de la U es lamentable. Nos destrozaron los baños para tirar los restos. El partido no daba para ese tipo de violencia”, enfatizó el también Jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desligó a la barra-brava del Rojo de todos los incidentes que se vieron en diferentes videos. Y a su vez exclamó: “Cuando fuimos a Chile la tribuna estaba compartida y nuestro comportamiento fue ejemplar. Las prevenciones para hoy fueron las lógicas y pedidas por Conmebol. Lo que no se puede preveer son las conductas de un público desquiciado“.

Tweet placeholder

El presidente del club siete veces campeón de la Copa Libertadores aseguró que “no estamos acostumbrados a estos comportamientos, porque nuestros hinchas tienen un comportamiento ejemplar. Nosotros iremos a defender nuestra posición en todas las instancias correspondientes”. Y cerró: “Por todo lo que vió todo el mundo, si todos se ponen una mano en el corazón, los responsables son los simpatizantes de la Universidad de Chile. Estamos esperando un comunicado de la Conmebol”.

Publicidad

Publicidad

El comunicado de Universidad de Chile

Desde las redes sociales de Universidad de Chile lanzaron un comunicado oficial en donde informan la medida que tomaron desde las autoridades de la Confederación Sudamericana de Fútbol: “El partido fue cancelado (no se reanudará) por CONMEBOL por la falta de garantías de seguridad. La resolución del partido y la llave de octavos de final será comunicada por la propia CONMEBOL”, indicaron.

A raíz de esta penosa situación, la suspensión del público para ambos equipos, como así también del estadio de Independiente y una multa económica, son las principales opciones que se barajan.

Publicidad

Publicidad

¿Qué dice Conmebol sobre las sanciones ante la cancelación de un partido?

En el reglamento, a través del artículo 5.1.13, desde la Confederación Sudamericana de Fútbol esbozan que “la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL determinará el monto de los daños ocasionados o los perjuicios financieros después de considerar las circunstancias de cada caso en particular y las pruebas disponibles. El club en cuestión puede ser descalificado de los próximos torneos organizados por la CONMEBOL. La CONMEBOL tomará futuras medidas según corresponda, como la suspensión del club de cualquier otra competición de la CONMEBOL.

Por otra parte, aseguran que “además de las sanciones disciplinarias y económicas descritas en el enunciado anterior, el club deberá responder exclusivamente por las indemnizaciones en materia civil u otra índole contra los demás clubes y/o terceros afectados, exonerando y liberando a la CONMEBOL de toda obligación y responsabilidad de cualquier naturaleza, así como de la responsabilidad por los daños y/o perjuicios causados a propios o a terceros”.