Lejos de Avellaneda y con accesos rigurosos: así será el operativo para el regreso de la U de Chile a Argentina

Pasaron apenas dos meses desde el partido entre Independiente y la Universidad de Chile en Avellaneda que terminó en violencia, suspensión, escándalo y sanciones para ambos clubes, incluyendo la eliminación del Rojo de la Copa Sudamericana. La onda expansiva continúa, no solo por las novedades acerca del castigo impuesto al equipo argentino y su apelación, sino también porque el club chileno deberá regresar a la República Argentina.

Es que la U de Chile ahora deberá enfrentar a Lanús por las semifinales y los organismos de seguridad ya están trabajando en el tema desde hace tres semanas, con visitas a la Embajada, gestionando un protocolo de seguridad que pueda evitar algún tipo de cruce entre hinchas chilenos y argentinos, especialmente de Independiente, según pudo saber BOLAVIP.

La bronca en el Rojo continúa, más aún cuando hace algunos días la Comisión de Apelaciones de la Conmebol rechazó la solicitud para revisar las sanciones (descalificación, multa y la obligación de jugar a puertas cerradas los siguientes 7 partidos como local y sin público como visitante por la misma cantidad).

Los incidentes del 20 de agosto entre hinchas de Independiente y la U de Chile. Foto Getty Images

Pese a que el equipo chileno tampoco podrá viajar con hinchas para jugar ante Lanús el próximo jueves 30 de octubre, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) ya comenzó a diagramar el operativo e indicó una serie de recomendaciones a ambos clubes para evitar cualquier conflicto.

Lanús viene de visitar Chile

El jueves pasado, el Granate visitó el Estadio Nacional de Santiago de Chile, donde cosechó un empate 2-2 por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Y no es un detalle menor que, en la previa de dicho compromiso, hubo agresiones a los hinchas de Lanús y algunos incidentes.

La llegada de la U

APreViDe envió al club chileno una carta con recomendaciones que aceptaron rápidamente para que su ingreso y salida de Buenos Aires sea sin mayores inconvenientes. Por un lado, aconsejaron que el equipo se aloje en la localidad de Ezeiza y no en la Ciudad de Buenos Aires, donde el aislamiento puede ser vulnerado con más facilidad. En la anterior visita, hinchas de Independiente lanzaron pirotecnia en la madrugada para no dejar descansar a la delegación visitante. Se entrenará en los predios que Boca, River y Racing tienen en esa localidad bonaerense.

Además, al estar ya en Provincia de Buenos Aires, el traslado al estadio de Lanús se hará por un camino alternativo, circulando por General Paz y Puente La Noria, sin ingresar a la ciudad. De esta forma, no llegarían a Arias y Cabrero entrando por Avellaneda ni tampoco será necesaria la intervención de la Policía Federal.

Estarán acompañados por la Policía de la Provincia, y tendrán mayor escolta, algo que ocurrió también hace unos días cuando el plantel femenino de la U de Chile estuvo en Buenos Aires para participar de la Copa Libertadores. Las Leonas jugaron en el estadio de Banfield y en el de Morón y quedaron eliminadas en la fase de grupos, sin registrar inconvenientes.

Lanús e Independiente vienen de cruzaste por el Torneo Clausura.

Accesos rigurosos

Por la sanción que se le impuso también al club chileno para el partido con Lanús no habrá hinchada visitante (al igual que Independiente, deberá jugar 14 partidos internacionales sin público, habiendo cumplido ya dos fechas de sanción ante Alianza Lima).

Por eso es que APreViDe le solicitó a Lanús que no permita la inscripción de nuevos socios con DNI chileno en la previa de este partido, para evitar infiltrados. Y tanto al club como a la Conmebol les pidió especial cuidado con las entradas de protocolo: temen que aquellos tickets que por lo general se entregan a sponsors y afines puedan terminar en manos de hinchas chilenos que ingresen a la cancha a generar algún desmán.

“Ya nos pasó”, explicó una fuente consultada respecto a la rigurosidad exigida a ambas instituciones. “No vamos a dejar que ningún hincha chileno ingrese al estadio, sin excepción”, explicaron. Quieren blindar a La Fortaleza para que la búsqueda de la final de la Sudamericana pueda ser en paz.

DATOS CLAVE

La U de Chile enfrentará a Lanús el jueves 30 de octubre por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Independiente fue descalificado de la Copa Sudamericana y debe jugar 7 partidos local/visitante a puertas cerradas/sin público.

