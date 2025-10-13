Nuevo revés para Independiente: la resolución de la Conmebol por el episodio ante la U de Chile en la Copa Sudamericana

Pasan las semanas y todavía retumba lo acontecido en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile por la presente edición de la Copa Sudamericana. La violencia extrema que tuvo lugar en aquel encuentro en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda impactó a propios y extraños.

En aquel entonces, la Conmebol tomó la determinación de descalificar al Rojo del mencionado certamen continental, al mismo tiempo que decretó fuertes sanciones económicas y también relacionadas con el aforo. Ante este panorama, las autoridades de Independiente decidieron apelar con la misión de reducir o anular alguno de los castigos.

Sin embargo, este lunes, la Comisión de Apelaciones de la Conmebol rechazó la solicitud del equipo ahora comandado estratégicamente por Gustavo Quinteros. El ente rector del fútbol sudamericano consideró que no había argumentos suficientes como para llevar adelante una modificación en lo que fue el fallo inicial al respecto.

En ese sentido, la Comisión de Apelaciones de la Conmebol resolvió confirmar, rechazando el recurso de apelación, la decisión de la Comisión Disciplinaria. Sin embargo, según pudo saber BOLAVIP, Independiente no se quedará con los brazos cruzados. Por el contrario, la entidad de Avellaneda recurrirá al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo).

Una postal de aquel fatídico episodio.

Independiente, que se quedó en el camino y sin chances de seguir peleando por su tercera conquista en la Copa Sudamericana, presentará un recurso de apelación ante la mencionada entidad. Dicho recurso será diagramado y elevado después de que Conmebol envíe los fundamentos del reciente fallo que fue ratificado.

No es un detalle menor que Independiente cuenta con 21 días para presentar la apelación correspondiente ante el TAS. A su vez, es importante subrayar que este recurso de apelación será elevado por ambas resoluciones: tanto la descalificación de la Copa Sudamericana como también las sanciones económicas y de aforo.

El hecho fatídico en cuestión se produjo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, después de que Independiente, por entonces dirigido por Julio Vaccari, había perdido por la mínima diferencia en Santiago de Chile y se encontraba en la búsqueda de revertir el resultado para seguir con vida en el campeonato.

