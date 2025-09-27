Poco a poco, los torneos de Conmebol empiezan a llegar a su fin. Por un lado, la Copa Libertadores, que otorgará una plaza al Mundial de Clubes 2029, y por otro, la Copa Sudamericana, donde el que resulte campeón disputará el primer torneo mencionado en 2026.

En ambos torneos hay un equipo argentino. Racing alcanzó la semifinal de la Libertadores y tendrá que enfrentar a Flamengo, mientras que Lanús se medirá ante Universidad de Chile en la Sudamericana. Y ahora, ambos saben cuándo jugarán.

Durante las últimas horas, Conmebol dio a conocer el cronograma de las semifinales, donde la Academia y el Mengão se enfrentarán primero en Río de Janeiro y definirán el pasaje a la final en Avellaneda. La serie iniciará el miércoles 22 de octubre y se cerrará una semana más tarde, siendo ambos encuentros a las 21:30 horas.

Por el lado del Granate, el jueves 23 de octubre a las 19:00, visitará al Bulla y sin público por la sanción que recibió el conjunto chileno luego de la barbarie frente a Independiente. La revancha será una semana más tarde, en el mismo horario, pero en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

Racing y Flamengo se enfrentarán en semifinales de la Copa Libertadores. (Getty Images)

El cuadro completo de la Copa Libertadores

Racing vs. Flamengo : miércoles 22 y 29 de octubre, 21:30 horas.

: miércoles 22 y 29 de octubre, 21:30 horas. Palmeiras vs. Liga Deportiva Universitaria de Quito: jueves 23 y 30 de octubre, 21:30 horas.

El cuadro completo de la Copa Sudamericana