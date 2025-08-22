Es tendencia:
Otro penal insólito de Jonathan Galván: le aplicaron la regla “Julián Álvarez” en Lanús vs. Central Córdoba

El defensor protagonizó un curioso momento en la definición con Lanús en la Sudamericana.

Por Joaquín Alis

La jornada copera del jueves también tuvo acción argentina en la CONMEBOL Sudamericana, con un Lanús que eliminó por penales a Central Córdoba en octavos de final. La definición desde los doce pasos contó con una curiosa situación, con Jonathan Galván como protagonista.

El ex-Racing se hizo cargo del tercer penal de la serie para el Ferroviario, que ya estaba en desventaja por el resbalón de Gastón Verón la atajada de Nahuel Losada a Braian Cufré. El defensor estaba prácticamente obligado a convertir y el campo de juego también le jugó una mala pasada.

Justo antes de patear, Galván se patinó y la clavó en el ángulo, pero impactó el balón con los dos pies. Es por eso que el árbitro Cristián Garay, a instancias del VAR aplicó la nueva regla “Julián Álvarez”: anuló el gol, pero le permitió repetir la ejecución del penal.

En su segundo intento, el zaguero sacó un remate fuerte y cruzado y volvió a marcar para su equipo, descontando en el marcador. Por desgracia para él, ningún futbolista del Granate falló en su disparo. De esta manera, Central Córdoba quedó eliminado de la Sudamericana.

De qué se trata la regla “Julián Álvarez” y por qué le dicen así

La regla “Julián Álvarez” marcó un antes y un después en la ejecución de los penales, ya que le da la posibilidad a un tirador de repetir su remate, en caso de haberlo hecho de manera accidental con las dos piernas. Anteriormente, si eso sucedía y el árbitro lo advertía, se anulaba y se contaba como tiro errado.

FIFA lanzó esta regla a mediados de año, luego del polémico penal de la Araña ante Real Madrid en la Champions League. En aquella definición del 12 de marzo, el argentino se patinó en su ejecución y anotó, pero el VAR le anuló el gol por haber impactado con ambos pies, sin darle oportunidad de revancha. Debido a esa acción, Atlético de Madrid quedó eliminado.

El otro penal recordado de Jonathan Galván

No es la primera vez que Jonathan Galván es noticia por un penal: ya le había tocado en octubre de 2022, cuando vestía la camiseta de Racing. En esa oportunidad, por la última fecha de la Liga Profesional, el defensor se hizo cargo de una pena máxima que podría darle el título a la Academia, pero Franco Armani se lo atajó.

Aquel disparo quedó grabado en las páginas del fútbol argentino, ya que esa salvada del arquero de River le terminó dándole el título a Boca, que empataba con Independiente en La Bombonera. El marcador central quedó marcado por esa situación y abandonó el club pocos meses después.

