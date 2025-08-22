El descargo de Independiente en Conmebol: así busca que le den los puntos y eliminen a la U de Chile

Pasaron poco más de 24 horas de la barbarie desatada en el Estadio Libertadores de América en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Mientras las primeras sanciones y medidas comenzaron a tomarse, ahora será momento de que ambos equipos presenten sus descargos a Conmebol para que el ente sudamericano determine responsabilidades, obligaciones y consecuencias de lo sucedido.

En dichos comunicados internos a Conmebol, tanto Independiente como U de Chile presentaron sus testimonios para justificar la responsabilidad en el escándalo de uno u otro bando. Además, con ello buscarán razones para conseguir el pase a cuartos de final mediante el famoso escritorio.

En lo que respecta a Independiente, en su descargo alegaron que, al momento que los barrabravas del club ingresan a la tribuna visitante, el partido ya se encontraba cancelado. Como parte del operativo de seguridad, a los 32 minutos del primer tiempo y en el ET, Aprevide hablo con Michael Sánchez, comisario de Conmebol, a quien le dijeron que el partido debía ser suspendido. El comisario paraguayo recibió como respuesta oficial que el partido tenía que seguirse jugando.

Para solventar su versión, Independiente aportó como pruebas las imágenes que no salieron al aire en la transmisión televisiva, en las que se mostraba al detalle como la barra de la U deambulaba por el estadio causando destrozos y violentando a la gente del Rojo que se encontraba en la tribuna baja. Además, justificaron que fue decisión del jefe del operativo que la policía no ingresara a la tribuna de visitante, más allá del pedido del jefe de seguridad del club.

Entre la evidencia y los testimonios, junto con el dato del ingreso de la barra luego del pedido de suspensión y la cancelación confirmada, Independiente busca argumentar la responsabilidad de la barbarie y de la ruptura de la serie a la parcialidad chilena.

El comunicado oficial de Independiente

El Club Atlético Independiente condena enérgicamente los gravísimos hechos de violencia ocurridos anoche en el Estadio Libertadores de América – Ricardo E. Bochini, que obligaron a la cancelación del encuentro entre nuestra Institución y la Universidad de Chile, por parte de CONMEBOL.

De acuerdo con las imágenes difundidas, reportes oficiales y partes policiales, los incidentes se iniciaron en el sector visitante desde la previa del partido. En primera instancia, atacaron e inactivaron el sistema cerrado de cámaras de seguridad, y luego procedieron a destruir las instalaciones sanitarias del sector.

Seguidamente, la parcialidad visitante utilizó los escombros como proyectiles y lanzó pirotecnia hacia los socios locales que se encontraban en la tribuna baja y en una de las gargantas adyacentes a la tribuna sur. Posteriormente, se produjeron agresiones inaceptables por parte de grupos locales.

Desde el primer momento, el Club activó los protocolos de seguridad, coordinó con las autoridades presentes y con la organización del torneo, y dispuso asistencia médica a los personas lesionadas en total cumplimiento del Manual CONMEBOL. Por otro lado y tal como lo hemos hecho hasta ahora, continuaremos colaborando plenamente con la investigación en curso aportando toda la evidencia disponible y nos ponemos a disposición de los heridos y damnificados.

Reiteramos con total claridad: rechazamos toda forma de violencia, provenga de quien provenga.

El Club trabajará incansablemente para que cada responsable individual sea identificado y sancionado, solicitando la aplicación del derecho de admisión a los delincuentes disfrazados de hinchas que respondieron con violencia las agresiones de la parcialidad visitante. Reclamaremos a los responsables y terceros los daños materiales ocasionados en nuestras instalaciones. Al mismo tiempo, el Presidente y el Secretario General del Club se encuentran camino a Paraguay para trabajar en representación del Club Atlético Independiente ante CONMEBOL y terminar de resolver las implicancias a nivel deportivo.

A nuestras socias y socios: entendemos la preocupación y el dolor por lo sucedido. Nuestro compromiso es cuidar a nuestra gente.

Por ello, para este partido trabajamos en conjunto con CONMEBOL, A.Pre.Vi.De, Policía Bonaerense y Carabineros de Chile poniendo a disposición de la organización un operativo que cumplía en todo con la normativa vigente y con las exigencias estipuladas para este tipo de competiciones. Sin embargo, no alcanzó para contener la desmedida violencia desplegada anoche por quienes, lejos de los valores que deben primar en el deporte, eligieron la agresión y pusieron en riesgo la integridad de miles de personas que fueron al estadio a alentar y disfrutar de un espectáculo deportivo.

Somos Independiente. La violencia no nos representa.