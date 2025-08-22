Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial de Clubes

River y Boca afuera: así está la clasificación al Mundial de Clubes 2029 tras los octavos de final de la Libertadores

El ranking Conmebol rumbo al próximo certamen intercontinental ya está activo. Por ahora se meterían dos brasileños, dos argentinos, un uruguayo y un ecuatoriano.

Por Joaquín Alis

River y Boca afuera: así está la clasificación al Mundial de Clubes 2029 tras los octavos de final de la Libertadores
© GettyRiver y Boca afuera: así está la clasificación al Mundial de Clubes 2029 tras los octavos de final de la Libertadores

Pasó muy poco tiempo desde la coronación de Chelsea como el primer campeón del Mundial de Clubes, pero la clasificación a la edición 2029 ya está en marcha. La CONMEBOL Libertadores 2025 es clave para los equipos que sueñan con participar y la novedad es que, al día de hoy, solo se repetirían dos de los seis sudamericanos que lo jugaron este año.

La presente edición del certamen le otorgará una plaza directa a quien se consagre campeón el 29 de noviembre en el Monumental de Lima, así como a los que levanten el trofeo en los próximos tres años. Los dos cupos restantes (si es que se mantiene la cantidad de equipos participantes), se definirán por puntos.

Teniendo en cuenta que todavía no hay campeón y que por ranking solo pueden meterse máximo dos equipos por país, hoy estarían clasificando Palmeiras (31 puntos), Flamengo (26), Racing (25), Estudiantes (25), Liga de Quito (23) y Peñarol (20). Todos tendrán la posibilidad de seguir sumando este año, a excepción de los uruguayos, que fueron eliminados por la Academia el pasado martes.

River y Boca, fuera de la zona de clasificación

Para la sorpresa de muchos, hoy River está afuera del Mundial de Clubes. Si bien se ubica 7° en el ranking con 23 unidades (más que Peñarol), hoy es superado por Racing, Estudiantes y Vélez (24). A esta altura, los cupos de Argentina irían para la Academia y el Pincha, con el Fortín y el Millonario a la expectativa. Algo similar ocurre con San Pablo (25) y Botafogo (21), que sumaron menos que Palmeiras y Flamengo.

Con Boca no hay tanto asombro, ya que solo se cuentan los puntos a partir de la fase de grupos de la Copa, instancia que no jugó por haber quedado eliminado en el repechaje con Alianza Lima. Jugar las próximas tres ediciones será vital para las aspiraciones del Xeneize de volver a disputar el Mundial.

Así está el ranking CONMEBOL para el Mundial de Clubes 2029

  1. Palmeiras: 31 puntos
  2. Flamengo: 26 puntos
  3. San Pablo: 25 puntos
  4. Racing: 25 puntos
  5. Estudiantes: 25 puntos
  6. Vélez: 24 puntos
  7. River: 23 puntos
  8. Liga de Quito: 23 puntos
  9. Botafogo: 21 puntos
  10. Peñarol: 20 puntos
Publicidad

¿Cómo se suma en el ranking CONMEBOL para clasificar al Mundial de Clubes?

El ranking CONMEBOL tiene en cuenta únicamente el rendimiento de los equipos en la Copa Libertadores. Para el próximo Mundial de Clubes, se contemplarán las ediciones 2025, 2026, 2027 y 2028. El sistema otorga 3 puntos por participar, 3 por cada victoria, 1 por cada empate y 3 por avanzar de ronda.

Palmeiras lidera la tabla con 31 unidades: 3 por su participación, 18 por los puntos que sacó en la fase de grupos, 3 por haber pasado a octavos, 3 por el triunfo ante Universitario en Perú, 1 por el empate en Brasil y 3 por haber avanzado a cuartos de final. Por supuesto, tendrá la posibilidad de seguir sumando en la serie ante River.

Publicidad
Tras las victorias de River y Palmeiras, así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores

ver también

Tras las victorias de River y Palmeiras, así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Weverton definió a River en una palabra tras enterarse que será el rival de Palmeiras en la Copa Libertadores

ver también

Weverton definió a River en una palabra tras enterarse que será el rival de Palmeiras en la Copa Libertadores

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

El descargo de Independiente en Conmebol: así busca que le den los puntos y eliminen a la U de Chile

jpasman
toti pasman

"Una tragedia en la que perdió el fútbol, producto del peor operativo de seguridad que recuerde"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Weverton definió a River en una palabra tras enterarse que será el rival de Palmeiras en la Copa Libertadores
River Plate

Weverton definió a River en una palabra tras enterarse que será el rival de Palmeiras en la Copa Libertadores

Emotivo mensaje de la esposa de Armani tras ser el héroe de River
River Plate

Emotivo mensaje de la esposa de Armani tras ser el héroe de River

Gallardo reveló cuál fue su mayor error ante Libertad
River Plate

Gallardo reveló cuál fue su mayor error ante Libertad

Los 3 jugadores que preocupan a Gallardo para visitar a Lanús
River Plate

Los 3 jugadores que preocupan a Gallardo para visitar a Lanús

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo